東北亞成「火藥桶」，增加區域風險

由於拜登政府向台灣出售先進武器並非法制裁中國企業與個人，中國官方1月7日宣布，將對美國五家軍工企業實施制裁。拜登上任之後已批准對台售武達12次，違反了中美三個聯合公報特別是《八一七公報》的原則，助長了島內的台獨勢力。為此，中國軍方勢必提升作戰能力，並針對台獨勢力的舉動採取必要措施。這類「負面互動」客觀上會給台海局勢增加不穩定因素，在台灣「大選」之後可能會進一步加劇。

與此同時，美國不斷強化與日本的軍事同盟，升級與韓國的聯合軍事演習，美其名曰「對抗朝鮮的軍事威脅」，但實際上卻令朝鮮感受到新的軍事壓力，導致朝鮮進一步違背聯合國安理會決議，包括研發新型導彈與核武技術，令東北亞地區在軍備競賽之下成為一個大「火藥桶」。

美國渲染「武力攻台」，迫台灣「買保險」

在對台售武問題上，美國經常「製造話題」，提出台灣面臨的各種「威脅」，用不同手段促使台灣購買美國武器。一些所謂的「專業分析」則配合白宮和國會的階段性計劃，營造相應的氛圍。

台灣向美國購買導彈和先進小型武器作防衛。(AP)

俄烏戰爭爆發後，美方人士鼓吹「不對稱戰爭」（Asymmetric Warfare），即利用自己軍隊較強的機動性，使用小型精準武器來對抗強大敵人的攻擊。《紐約時報》曾披露，在2022年3月，美國派遣代表團去台北，游說蔡英文政府購買美國導彈和先進小型武器，該代表團中有五位政府前高官，曾任職國家安全部門。眾所周知，很多退役的美軍將領及政府國安團隊成員，在離開政府後轉換身份「為國效力」，出任軍工企業的說客。

華盛頓還有人提出「解放軍可能在2027年之前武力攻台」，而戰時美國很難向台灣提供武器，因此必須「在台灣儲備足夠武器彈藥」，用美國官員和國會議員的話來說，就是要讓台灣在軍事上成為「豪豬」，令中國軍方不敢輕易動手。《紐約時報》當時一篇文章的標題是：「美國的目標是將台灣變成一個巨大的彈藥庫」。這意味著不僅會消耗台灣大量外匯，而且會令台灣成為「火藥桶」，戰時遭受災難性傷害。

美國國防安全合作局(DSCA)上月宣布，最新一筆三億美元對台軍售將以提升台灣軍方的4C能力為目的，所謂的4C是指「指揮、控制、通訊、計算機」。中國剛剛宣布制裁的五家美國軍工企業，都是這類軍用設備的製造商，而非生產飛機大砲的傳統軍工企業。此前美國的一次五億美元對台軍售則包括武器的更新，涉及用於F-16戰鬥機的紅外線搜索追蹤系統。

從上述個案可以看出，華盛頓用各種「套路」來誘使台灣採購武器。台灣「買保險」是否能換來保險仍屬未知數，但美國軍火工業有了新訂單則是無可爭辯的事實。

半島局勢升溫，朝韓日軍工「大躍進」

儘管台海局勢存在擦槍走火的可能性，但仍屬相對可控，更危險的局面可能會出現在東北亞的朝鮮半島。《朝中社》報道稱，去年年底朝鮮領導人金正恩在勞動黨中央會議上提出，朝韓關係不再是同族關係，而是完全敵對關係，交戰國關係已經固定下來，朝韓永遠都無法實現統一。朝鮮認為美韓聯合軍事演習是對朝鮮的一大威脅，為作出回應，朝鮮上周向西部海域的「軍事緩衝區」展開實彈砲擊。韓國軍方也迅速「回敬」了幾百發砲彈，這令朝鮮半島局勢再度成為國際焦點。

白宮國家安全委員會發言人柯比指摘俄羅斯用朝鮮導彈襲擊烏克蘭。(AP)

危機感強烈的朝鮮一直將「先軍政治」定為國策，投入大量資源開發研製各種武器，包括各種射程的導彈和常規武器，並因此屢遭聯合國安理會制裁。除了滿足自己的需要，朝鮮還對外出口武器裝備。白宮國家安全委員會發言人柯比上周在記者會上說，俄羅斯在去年12月30日和今年1月2日對烏克蘭的導彈襲擊中，使用了朝鮮製造的導彈。美國將在聯合國安理會提出這一問題，爭取進一步制裁朝鮮。

韓國的軍工企業近年也有明顯進步，韓華航空航天公司上月與澳洲政府簽署了正式合同，在其位於澳洲維多利亞省的工廠建造129輛Redback步兵戰車，總價為24億美元，約合1860萬美元一輛，這是澳洲在軍事上的最大一筆單項投資。

日本雖然依賴美國的安全保障，但一直靠美國企業轉讓技術來維持軍火工業的生產能力。我在美國做記者時，曾採訪當時波音公司日本分公司總裁，他說日本花錢買技術但產量很小，因此無法形成規模效應，然而日本願意做這種「賠本買賣」來掌握最先進的技術，日本企業則寄望日本官方修改武器出口政策，為軍工企業創造增長點。在日本政府去年年底修改武器出口政策後，企業的願景有望變成現實。岸田政府已批准三菱重工向美國出口該公司獲美方授權製造的愛國者導彈，以填補美軍武器庫中出現的缺貨（大量愛國者導彈被運往烏克蘭）。

日本三菱重工獲美方授權製造愛國者導彈。(AP)

三菱重工是日本最著名的軍火商，第二次世界大戰期間日軍的「零式戰鬥機」（臭名昭著的自殺式飛機），就是三菱重工製造。該公司多年前已將部分民品生產線轉為軍品生產線，製造坦克、軍艦、導彈和戰鬥機。據日本媒體《日經亞洲》去年報道，三菱重工宣布，其軍品收入到2026年將增長一倍，達到67億美元。

軍備競賽令東北亞成為「火藥桶」

是否應該將鄰國的軍力增長視為對自己的威脅？在國際關係理論中，有一個重要概念叫做「安全困境」(Security Dilemma)，指一個國家對鄰國軍事實力的增長而感到不安，於是自己也增加軍事投入，這樣整個地區最終進入一輪軍備競賽。東北亞局勢是一個很好的例證，而各國似乎都有非常恰當的理由。

朝鮮為對抗美韓兩國的威脅，不斷開發被聯合國安理會禁止的導彈與核武技術；韓國面對來自朝鮮的威脅，自主研製新型武器；日本加大軍費開支並允許武器出口，理由是抵禦朝鮮的導彈威脅、應對可能與中國因釣魚島問題而發生的衝突；中國提升軍力，以完成祖國統一大業並捍衛領土主權。目前東北亞各國之間的軍備競賽已經開始，而且不可能很快結束，我們與後代實際上是生活在貌似安全的「火藥桶」中。