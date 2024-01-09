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09/01/2024

最新網絡騙案 | Alipay HK現偽冒釣魚電郵！以凍結戶口為由要求驗證盜用帳戶！金管局公開5間銀行詐騙網站 / 應用程式！WhatsApp詐騙舊招再現？

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Text: Kennis Wong

　　又有最新騙案電郵！繼假冒銀行投資經理短訊、假扮政府機構的電話後，最新有冒充Alipay HK及各大銀行的釣魚電郵及網站，包括恒生銀行、星展銀行、中信銀行等。我們周不時都會收到銀行的宣傳，稍一不慎可能就會墮進騙局！即睇有甚麼可疑網站我們要加倍注意！

 

Alipay HK偽冒釣魚電郵警告帳戶將暫停使用！

 

　　Alipay HK官方近日發現有冒充其公司的釣魚詐騙電郵，電郵以簡體字發出，並指發現帳戶信息出現於不同戶口上，警告一天內不處理驗證就會永久刪除帳戶。假如大家當刻不夠冷靜，便會擔心自己的戶口安全而快速驗證，一旦點擊了當中的網站，有可能會讓騙徒有機可乘！

 

（圖片來源：Alipay HK）

 

　　Alipay HK指明絕不會主動透過手機短訊或電郵等方式提供任何連結，要求用戶提供任何敏感的資料，例如要求用戶登入或驗證AlipayHK賬戶或重置賬戶密碼等，如遇可疑訊息或懷疑賬戶被盜用，可前往AlipayHK官網尋求協助或進行即時凍結賬戶所有功能，並向警方尋求協助和舉報該訊息！

 

AlipayHK發現近期的虛假電郵詳情

1. 偽冒網站：https[:]//un[.]mx/zebi/

2. 偽冒電郵：admin@ainolserhos[.]live

 

下一頁：5大常見銀行現詐騙網站／App！中銀、恒生都有份！

 

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