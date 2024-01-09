冬天養生 | 柑、橘、桔、橙分不清？功效大不同！橘即是桔！邊種健脾潤肺？中醫推介滋潤南北杏燉橙、健脾消脂橘子桂花飲品

掘柑掘桔掘金桔。準備進入農曆新年，家家戶戶必買年桔，意味著大吉大利。每逢冬季都是柑橘當造，但其實柑、橘、桔、橙都不盡相同！這些日常常見水果，表皮黃橙色，都是蕓香科植物，由於外形顏色十分相似，經常被指柑爲橘。今期請來註冊中醫師李殷兒同大家分清柑定橘。

柑：柑和橘相似，都屬柑橘屬的寬皮柑桔類，常被混淆，如蜜柑、新會柑。

外形：果實較大，柑一般比橘大，皮比橘厚，近球形，皮顯黃色，橙黃色或橙紅色，果皮粗厚，海綿層厚，皮難剝。

功效：性涼，味甘酸而辛，具有生津止渴、醒酒、和胃、利尿等功效，脾胃虛弱者不宜過量食用。

橘：俗稱「桔」，北方叫橘，南方叫桔，種類很多，如砂糖桔。

外形：果實較小，常為扁圓形，皮色橙紅、朱紅或橙黃。果皮薄而寬鬆，海綿層薄，質韌，容易剝皮。

功效：性涼或平，味甘酸，具有潤肺，止咳化痰，理氣和胃，健脾生津的功效。

橙：是我們最常食用的柑橘類水果，新奇士橙、甜橙、臍橙、血橙等。

外形：橙果實呈圓形或長圓形，表皮光滑較薄，包囊緊密，不易剝離。柳丁是橘子和柚子的雜交品種，果肉多汁。

功效：性涼，味酸，歸胃、肺經，有清熱生津，開胃下氣，潤肺醒酒，止嘔惡，寬胸膈，消癭等功效。

總括而言，柑、橘、橘都各具有豐富營養，食前先根據個人體質和健康狀況作選擇，適量食用對身體健康有益。

新年期間，若家里有剩餘橘、橙，可以試試以下推介食療：

橘子桂花飲

材料：橘50克、山楂片10克、金桂花6克、冰糖適量

做法：把橘洗淨，連皮、核，切碎；其他洗淨後，全部放暖杯或玻璃瓶，加入適量熱水，調入冰糖，攪匀即可

功效：健脾理氣，消脂袪瘀

南北杏燉橙（2人份）

材料：鮮橙2個、枇杷葉9克、南杏20克、北杏10克、冰糖適量

製法：鮮橙連皮切開四瓣，藥材洗淨，枇杷葉以濾袋包好，所有材料加水兩碗共入燉盅，隔水燉約一小時，連皮而吃。

功效：止咳化痰，潤燥補肺

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。