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10/01/2024

女性內衣品牌靠公平工作環境及福利留人才！免費乳房健康檢查、設員工投訴平台直接向日本母公司反映！華歌爾香港董事長︰快樂的公司最重要！

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　　近年經濟環境轉差，不少企業都被迫裁員。女性內衣品牌華歌爾香港（Wacoal Hong Kong）在過去40年，為了吸引、挽留人才，未有因疫情而裁員，甚至設立「私隱專員投訴單位」，令員工感到得到公平待遇。

 

銷售員出身的華歌爾香港董事長張美娟表示，出色的銷售員必須具備豁達和樂觀的心態，為公司爭取業績的同時，也要關心客人的需要。（陳卓賢攝）

 

　　人手短缺問題在各行業都有惡化迹象，這在零售業尤其明顯。華歌爾香港董事長張美娟指出，前線銷售人員是近年最難招聘的職位，因為零售業已非年輕人的優先選擇，現時該公司的求職人士，都是以中年再就業者為主，預計這情況短期內將會更明顯。

 

全額資助女員工 檢查乳房健康

 

　　她解釋，香港勞動力長期都處於緊張狀態，尤其教育制度日趨完善，很多年輕人都有讀大學的機會，進入就業市場的年齡也相繼延後，當整體教育水平提高時，他們對職業的選擇也會有更高要求。

 

　　假期節日是零售業最繁忙的時間，現今年輕人對生活、假期福利等要求都有所上升，結果就更難吸引他們加入。不過，相比起大部分零售業，華歌爾香港的員工流失率並不算高，現在約70%員工的年資都達5年以上，張美娟認為這與該公司的企業文化和福利制度有關。

 

　　疫情令更多僱員意識到身心健康的重要，亦更重視公司如何對待自己。她表示，華歌爾香港除提供醫療保險、退休計劃、年度獎金、家庭友善假期外，也設立關注女性健康的活動企劃Pink Ribbon Act，全額資助旗下所有女性員工，每年免費進行乳房健康檢查，並因而享有一天有薪假期。

 

　　此外，提供職業發展計劃和培訓機會，讓員工能夠不斷學習和成長，都是留人才的重要措施。張美娟相信，通過內部晉升、跨部門轉移和專業培訓等途徑，都能讓員工感受到充分的發展機會。

 

　　例如，她一直有留意ChatGPT的發展，去年已安排10名來自市場部、電腦部及網上銷售部的員工，參加相關AI技術的全日制培訓課程。她認為，培訓將有助員工在業務上運用AI，減省日常工作時間；然後，他們也會與其他同事分享新知識，在辦公室文化上推廣更多新科技應用。

 

為應對人手不足問題，華歌爾香港最近在門店引入AI機械人，以助手形式協助前線人員。（受訪者提供圖片）

 

拒部門主義 同事各司其職

 

　　至於管理的心得，張美娟強調「快樂的公司」是最重要，她的理念是創造一個尊重、包容和公平的工作環境，讓員工感到被接納和重視。她亦十分抗拒「部門主義」，認為要建立成功的團隊，首要是不會出現任何一人獨大的情況，當中包括自己。

 

　　她引述前任社長分享，指企業要永續成長，需要每位員工都能發揮其崗位的重要性，就像手錶上時針秒針永不停步的背後，是需要每個零件都能帶動著齒輪，才能分秒不差、永保活力。

 

　　為確保與員工有效溝通和作出反饋，締造公平的工作環境，華歌爾也為全球分公司設立「私隱專員投訴單位」，委託第三方公司設立員工投訴平台，讓員工安心說出心底話。

 

華歌爾香港在新分店設立「自主空間」，讓客人在店內有更多自主的選擇，可以在不受打擾的情況下，盡情試穿和選購產品。（受訪者提供圖片）

 

　　張美娟解釋，當員工在工作上遇到不公平和感到不安時，可通過該平台投訴，相關內容絕對保密，並以不記名形式上傳予日本母公司直接處理。然後，母公司會要求分公司在指定時間內作出調查和報告，讓所投訴的問題能盡快獲得妥善處理。

 

 

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