  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
主場·日本
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

10/01/2024

日本甜品2024｜6大便利店、快餐店新登場甜品推介！邊度食GODIVA朱古力冬甩？麥當勞奶油糖批、Afternoon Tea厚切士多啤梨千層蛋糕

#麥當勞 #便利店 #朱古力 #ICHIBIKO #千層蛋糕 #0+3 #快餐店 #冬甩 #lawson #短線遊 #Krispy Kreme #甜品 #情人節 #日本便利店 #士多啤梨 #Afternoon Tea #日本 #Godiva
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Katty

    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　日本每年1、2月都推出很多新甜品，除了因為踏入了士多啤梨的季節，還有就是情人節，各式各樣的朱古力甜品傾巢而出，甜品控這個時候去日本很難不增磅！

 

日本甜品2024｜01. Mister Donut．聯乘GODIVA推高級朱古力冬甩系列

發售日期：1月11日～2月初

 

　　Mister Donut唔只得比卡超冬甩受歡迎，即將推出的「misdo meets GODIVA Premium Chocolate Collection」也非常令人期待！這個期間限定的系列共有4款新產品，賣點是冬甩的生地（麵團）部分是用上比利時朱古力製成，有入口即溶的口感。另外還有為此系列開發的高級朱古力酥皮，朱古力味特濃又特別脆。

 


期間限定新系列「misdo meets GODIVA Premium Chocolate Collection」，由1月11日起於日本全國Mister Donut分店有售。（圖片來源：Mister Donut）

 


Ganache Chocolate冬甩（外賣 324円／堂食 330円），以朱古力蛋糕為概念的冬甩，入面有朱古力忌廉夾心，頂層加上珍珠朱古力粒，賣相高貴。（圖片來源：Mister Donut）

 


Praline Chocolate冬甩（外賣 324円／堂食 330円），以朱古力蛋糕為概念的冬甩，入面有朱古力忌廉夾心，頂層加上珍珠朱古力粒，賣相高貴。（圖片來源：Mister Donut）

 


Caramel Chocolate冬甩（外賣 324円／堂食 330円），同樣以朱古力蛋糕為概念的冬甩，外層包著牛奶朱古力，灑上朱古力脆脆，上面吱上鹽牛油焦糖，再灑上可可粉，味道濃厚。（圖片來源：Mister Donut）

 

 


Galette des Rois Chocolate國王餅（外賣 356円／堂食 363円），為了misdo meets GODIVA開發的高級朱古力酥皮，入面是混合了杏仁忌廉的吉士忌廉及朱古力。（圖片來源：Mister Donut）

 

Mister Donut

網址：www.misterdonut.jp/m_menu/new/240111_godiva/

 

下一頁︰麥當勞兩款甜批+Afternoon Tea豪華版士多啤梨千層蛋糕

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多主場·日本文章

你可能感興趣

#麥當勞 #便利店 #朱古力 #ICHIBIKO #千層蛋糕 #0+3 #快餐店 #冬甩 #lawson #短線遊 #Krispy Kreme #甜品 #情人節 #日本便利店 #士多啤梨 #Afternoon Tea #日本 #Godiva

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk