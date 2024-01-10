  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突

10/01/2024

梁朝偉宣傳《金手指》親自拆解「都市傳聞」！曾被指獨自睇戲要買6張飛！影帝咁回應

#劉德華 #娛樂 #電影院 #劉嘉玲 #電影 #梁朝偉 #演員 #退休 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組 Photo: IG/網上圖片

　　由梁朝偉與劉德華主演的電影《金手指》近日上映，兩位影帝都忙於宣傳工作。兩人早前合體在內地宣傳，期間偉仔接受內地媒體訪問，被問到有傳他因社恐，自己一個入戲院睇戲會買6張飛，偉仔亦親自拆解這個「都市傳聞」！

 

　　劉嘉玲曾在受訪時爆老公梁朝偉經常早上10點自己一個去看電影，他每次都會買六張戲飛，除了自己的座位，還會包下前後左右各兩張。當時劉嘉玲笑言可能是因為老公怕人家打擾他睇戲。而偉仔在被問到「買6張飛之謎」時，笑言：「沒有那麼誇張哦，就買三張而已。」希望旁邊沒有人打擾他。

 

 

　　現年61歲的偉仔，在受訪時亦表示希望在65歲時退休，與太太去鄉下過簡單的生活：「我希望65歲以後，能夠有這樣的一個生活也挺不錯，就跟我喝喝酒吃吃東西，隨便聊甚麼都可以。」

 

 

　　他又指是近年才萌生去鄉下退休的想法，「以前比較沒有想過，可能過了60歲以後，突然間會想到我將來的生活，希望是很簡單很簡單的，可能當演員太精彩了，拍電影每天都很熱鬧，然後宣傳都是要接觸很多人，然後，覺得如果退休的生活是簡單一點，不用想太多東西。」

 

 

　　有傳偉仔曾經特意飛往巴黎餵白鴿，餵完就飛回來香港，他亦表示真有此事：「對，曾經有過。」

 

轉載自: 晴報

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#劉德華 #娛樂 #電影院 #劉嘉玲 #電影 #梁朝偉 #演員 #退休 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk