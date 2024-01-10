泰國旅遊食團餐驚見白色藥丸！內地遊客怕被迷暈送KK園！8次化驗終證為降血糖藥

早前有內地遊客跟團到泰國布吉觀光，享用團餐時發現菜式中竟混入不知名的白色藥丸，懷疑險些遭迷暈、被擄至KK園區；導遊和餐廳經理承諾化驗藥，作出交代。近日化驗報告終於出爐，結果證實藥丸為中國製降血糖藥，當地旅行社列出2大疑點，質疑餸菜中的藥丸實由中國團友所放置。相關言論再度引起涉事遊客爭議，案件目前仍待進一步調查。

綜合內媒報道，事主於去年10月在小紅書發帖，指自己於9月時隨團到泰國布吉觀光，一團人於行程第3日往當地一間餐廳吃團餐，期間卻從一碟涼拌薯仔絲中發現兩粒一大一小、不知名的白色藥丸。

眾人見狀大驚，立即與招來待應理論，惟對方否認與事件有關。而餐廳經理及導遊趕到後，亦只是平淡表示，應該為止痛藥或感冒藥，引起一行團友強烈懷疑及憂慮，要求對方收藥丸拿去化驗。

證實藥丸為降血糖藥

當地旅行社最終退回當日團餐費用予團友，並將藥丸拿去化驗，亦承諾團友如出現不適會負全責。

經過數月調查，化驗報告最終於去年12月27日出爐。據事主與當地旅行社的對話截圖可見，化驗所一共進行8次檢驗，證實藥丸為中國製降血糖藥，並且對人體無害。

旅行社兩疑點再惹爭議

旅行社又表示，藥物原產地來自中國，加上餐廳員工並沒有高血糖病患，因此認為當日餸菜中藥丸，很大可能由中國團友丟入食物中。

相關言論引再次引發事主不滿，怒指：「為啥是中國客人丟進去的？」、「監控都沒看到啊，不應該是我們團的人丟的吧。」，又質疑對方沒有實質證據，只靠推理判斷事件。對方僅回覆表示，目前只收到化驗報告，案件仍有待進一步調查，表示將會再催促警方加快動作。