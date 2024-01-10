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10/01/2024

職場女王Son姐｜新世代返工Hea做點處理？老一輩做事態度今日未必行得通！做管理忌墨守成規！

#管理學 #僱主 #辦公室求生術
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　　『親愛的Son姐，您好！我有一個關於如何激勵新一代同事的課題，想請您分享一下您的經驗和方法。在過去幾年，新招聘的年輕員工們常有以下的共同觀念：他們認為如果工作做得又快又好，最終只會使老闆增加他們的工作量，因此他們寧願選擇輕鬆地工作（HEA做）。這個矛盾之處在於，他們希望加薪，但好像並不明白老闆加薪是根據他們的工作產出（output）。

 

　　關於提高工作效率和生產力的問題，我也曾經嘗試和他們分享我的經驗，告訴他們如何更有效率地工作。但他們似乎並不總是願意這麼做，儘管有時候他們會對效率提升後的成果感到驚訝。這讓我感到困惑，因為我原本以為每個人都會想要更有效率地工作，從而節省時間去做更有質量的工作。

 

　　如果您能分享一些策略或建議，幫助我們更好地理解新一代員工的想法，以及如何引導他們提高工作效率，謝謝您！』

 

　　時代不同了，工作的意義對不同世代的人，當然亦不一樣了！最大問題是，你用自己的價值觀去衡量新一代員工。當大家需要的想要的完全不一樣的時候，事實和你認為的、甚至一直以來相信堅守的工作態度原則不相符，才非常10分之正常。

 

　　你說你不明白年輕新一代員工的思維及工作態度，他們一樣不會明白你為甚麼要如此努力一定要快靚正。工作的意義究竟有甚麼意義？工作對你來說，我絕對相信是表現自己、為自己增值，不是只為了有糧出。你會精益求精，遇到挑戰困難你會面對克服想辦法解決，升職加薪是對你工作表現的肯定。

 

　　但你必須知道，對年青新一代員工來說，工作只是工作，根本不希望升職，只希望加薪。甚至有些只求工作輕鬆冇壓力，寧願人工少，最緊要不用加班，工作地點最好在屋企附近，不過即使返工地點怎樣近，都不代表返工可以準時。

 

　　公道一點講，hea做的何止是新世代員工？望望香港最大的僱主那麼多高層，位高權重的袞袞諸公，又有幾多位做得到最基本的有效率負責任有質量？

 

　　今時今日做管理層，的確非常不容易。要花很多時間和下屬溝通，因材施教因人而用。做管理一定要與時並進，不能墨守成規，換個角度想一想，我們長輩的想當年，他們的成功之道處世哲學、做事態度原則，放在今日，還用得著行得通嗎？

 

　　如何管理新世代員工，是所有管理層都必須要學習面對的課題。要化解矛盾，只能有改變開始。Fixed mindset？Growth mindset？你是哪一種mindset？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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