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10/01/2024

單身即地獄3｜Netflix戀綜《單身即地獄3》12位嘉賓大盤點！5大看點：女嘉賓下巴放電絕技 / 長相漂亮「小Jennie」！同場推介4套韓國綜藝

#韓國綜藝 #單身即地獄 #單身即地獄3 #綜藝 #影視娛樂
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Text: Sammy Leung

　　韓國綜藝《單身即地獄》一向都受觀眾歡迎，而來到第三季的最後一集都已經播出，今次就和大家一齊看看《單身即地獄3》12位參加者的身份及5大看點，最後會推介一些這2年大熱的韓國綜藝，即睇！

 

　　韓國綜藝節目《單身即地獄3》在Netflix香港區的Top10節目中排第2，相信很多人一打開Netflix都會看過。到底這是一個怎樣的節目呢？由Netflix、JTBC合製綜藝節目《單身即地獄3》主要分為「地獄島」和「天堂島」兩部分，在9天8夜中，單身的嘉賓一定要配對成功才能離開荒島前往天堂島，在天堂度過上浪漫一夜，而在第二日又會回到荒島。最後一集，就會有最終配對結果，觀眾都會十分關心嘉賓最後的選擇。而在《單身即地獄3》中，今次共有12位嘉賓，一齊先看看12位嘉賓的背景。

 

單身即地獄3│嘉賓1. 金奎利：高冷美人+韓國慶尚南道小姐季軍

 

　　金奎利是一位時尚與美妝模特兒，曾參加2022年韓國慶尚南道小姐並獲得季軍，她長得十分漂亮，給大家一種高冷美人的感覺，是這一季的人氣嘉賓。

 

 
 
 
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單身即地獄3│嘉賓2. 崔慧善：親和力滿滿高材生

 

　　崔慧善臉上總掛著笑容，相當有親和力，令到很多人都不自覺喜歡她。而個性開朗的她其實私下是一位高材生，她是梨花女子大學生命科學系（主修生物資訊）專業碩士生，目前於矽谷的新創公司遠距實習。

 

 
 
 
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單身即地獄3│嘉賓3. 安玟映：受歡迎的Pilates教練

 

　　安玟映在2023年韓國釜山小姐獲得冠軍及人氣獎，常常被讚「可愛」又受歡迎的她除了是一位Pilates教練外，更是Pilates學院院長。

 

 
 
 
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單身即地獄3│嘉賓4. 尹廈情：討論度最高

 

　　長很很漂亮的尹廈情在醫護服飾公司上班，現在有從事模特工作，而她也是其中一個討論度最高的嘉賓之一，她在節目中狂放電的行為，更曾一度被網民熱議。

 

 
 
 
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單身即地獄3│嘉賓5. 劉恃蘟：長腿女神

 

　　童顏的劉恃蘟畢業於延成大學航空服務系，現時是KOL及模特兒，雖然長相稚氣，但她身高170cm，是一位長腿女神。而她在YouTube 頻道上曾展現自己的好歌喉，吸到不少粉絲。

 

 
 
 
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單身即地獄3│嘉賓6.曹旻志：立志成為主播

 

　　曹旻志是梨花女子大學經濟系的高材生，她希望自己可以成為一名主播，曾參加2021年韓國濟州小姐並獲得冠軍。而超自信的她在節目中曾因冷落配對對象而起引網友罵戰。

 

 
 
 
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下一頁：睇埋男嘉賓背景

 

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