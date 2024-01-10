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10/01/2024

長者生活津貼＋生果金加碼！2月起加幅3.3%！實際加幾多錢？仲有垃圾徵費補貼！即睇津貼加幅、申請資格詳情

#補貼 #財委會 #津貼 #生果金 #安老福利 #立法會 #健康生活Tips #高齡津貼 #垃圾徵費 #長生津 #長者生活津貼
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Text: Kennis Wong

　　長者生活津貼加碼喇！立法會財委會通過長者生活津貼等上調3.3%，而且當垃圾徵費實施後還會有膠袋補貼，想知甚麼津貼受惠、加價情況？即睇兩大長者資助加幅詳情！

 

兩大長者津貼加碼！最多可獲$4,205！

 

　　立法會財委會通過綜合社會保障援助計劃（綜援）標準項目金額和公共福利金計劃津貼金額上調 3.3%，長者最受惠的一定是高齡津貼（生果金）及長者生活津貼（長生津）！生果金將會由$1,507調升至$1,620，而長生津就會由$4,060加至$4,195，兩者均是2月1日起實施！而領取長生津的長者，4月1日起還可有額外$10的垃圾徵費膠袋補貼！

 

（圖片來源：Envato）

 

閱讀更多：即睇各大長者生活津貼FAQ！

 

下一頁：甚麼人合資格申請？如何申請？

 

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