由業務分析員攀升業務及營運董事！多觀察、學會與人相處！紙品集團舵手︰多一份理解建立互信

利奧紙品集團OEM業務及營運董事黎博澧建議年輕人不要怕蝕底，「別人愈不想做的事，自己愈要去做」。（受訪者提供圖片）

常言道「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功」，曾從事多個工種、年少時抱有「做管理層」夢想的黎博澧，終在印刷業一展抱負。入行逾20年，由最基層的業務分析員，逐步晉升並成為利奧紙品集團OEM業務及營運董事的他，深明努力的重要性。

除了工作上要努力學習相關知識、提升工作技能外，他認為更重要的是，要花時間觀察身邊的人事物，透過溝通深入了解同事，從而學會與不同人相處。

黎博澧笑言，大學雖修讀工程，但對投身哪個行業沒太多想法，只認為行行出狀元，加上「年少無知，覺得做管理（工作）很有型，便一心以做管理層為目標。」

終在2002年放膽一試投身印刷業，從業務分析員一職由低做起，直至成為集團OEM業務及營運董事，至今已有22個年頭。

與員工建兄弟幫 多一份理解

回顧逾20年經歷，他認為每當有轉變便自然有新挑戰，惟最重要的是心態。「愈是想盡早適應，愈要想方法建立新的舒適圈，所以我會不斷問和觀察，透過多與人溝通，不只讓我熟悉工作細節，也更了解同事的性格、需要及想法。」

黎博澧續指，多年來除了努力投入工作、提升個人能力外，亦花大量時間與同事相處，如藉公餘時間與同事飯局、品酒、為同事準備小禮物等，從而增進了解並建立良好關係。「就像建立兄弟幫，當大家多了一份理解，他們亦願意信任我。」

以「白紙」身份入行的黎博澧，最終實現其管理夢，除了自身的努力，也有賴遇到其伯樂。如剛過試用期時，便被上司推薦升任為經理；又因其演講技巧與業內傳統不同，獲集團主席賞識，在入職約兩年便調升為報價團隊主管，對其之後的職業生涯踏出重要一步，之後有機會到不同部門工作，對公司及行業的了解日深。

為了深入了解同事，與其建立良好關係，黎博澧經常在公餘時間與員工聚會。（受訪者提供圖片）

昔日曾受提攜 冀成他人伯樂

正因曾受提攜，身居要職的他，自覺有能力服務他人和調配資源時，更希望能成為他人的伯樂，幫助有夢想和有能力的同事一展所長。如開會時，經常鼓勵基層及年輕員工發言，令他們明白有才能就會得到肯定，有助推動他們努力工作，加強員工對公司的忠誠度。

利奧紙品集團為內地園區的員工子女開設興趣班，減輕雙職父母的壓力，讓其放心工作。（受訪者提供圖片）