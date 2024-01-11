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11/01/2024

鄧兆尊爆頂流歌星揼邪骨走數？唱一首歌代替貼士！明星夫妻包到冚：怕人哋認到佢哋

#Youtube #歌手 #按摩 #娛樂 #鄧兆尊 #演員 #影視娛樂 #王耀祖 #貴花田
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Text: 娛樂組

　　鄧兆尊跟「田豪祖3寶」三位主持曾志豪、王耀祖及貴花田老友鬼鬼，不時為他們的YouTube Channel擔任客席主持，近日他跟貴花田和王耀祖開直播，談及一單疑按摩店被男顧客走數事件，鄧兆尊都大爆娛樂圈都有不少揼邪骨走數的事件，再次向網友們大派「花生」。

 

 

　　主持人王耀祖問兆尊有沒有聽過「揼霸王骨」一事，兆尊爽快答：「有，我呼籲同行以及任何人都好，除非你唔好出名，你出咗名有啲嘢你就唔好做！因為所有按摩師返到休息室一定講，一間通天之後就間間都通天，全香港都知你做過咩！」兆尊坦言有耳聞不少同行都有「走數」的情況，頂流到下流都一樣有，不過只限代支金，「多數係話會畀幾錢貼士，可能話500蚊，但最終埋單就只係畀200蚊。骨錢就一定走唔甩，通常都係走貼士！例如話：『我畀3000蚊貼士你，你畀我掂一掂啦！』之類，點知出到去畀200蚊！大家明啦！」

 

 

　　王耀祖笑言：「我明喇！即係邪骨囉！攞著數仲要唔止攞人哋勞力，賤格都不得了。即係走肉金？」被追問幾多線藝人？兆尊：「由頂流到最低都有！唔講名，試過一個頂流歌星，話：『嗱，我唱首歌畀你聽，你賺咗呀喇！一人演唱會呀！』（之後唔交數？）唔畀代支囉！」貴花田聽到非常激氣：「癡孖筋，咁Cheap都有嘅？」兆尊笑言她的反應跟按摩姐姐的反應一樣，但事後才知道對方走數。

 

　　兆尊說：「低（地位）嗰啲我可以理解，因為搵食搵唔到咁多錢，又想玩特別嘢，唔想畀筆錢就走數。但嗰個頂流(歌星），幾十億身家仲搞呢啲咁嘅嘢，你真係好唔得囉！」主持人即時制止兆尊越爆越多，兆尊說：「你唔會知邊個，你要知就去嗰啲地方問任何一個都知，好定唔好大家都知！」

 

　　兆尊重申自己所到之處都是「正經」地方，「唔正經」只是視乎個人行為，王耀祖即時幫口：「唔係個個人都鹹濕嘅，兆尊想鹹濕都冇力啦！係咪？」，兆尊笑言王耀祖太了解他，免得被三位女友扭耳仔。兆尊繼續爆：「試過有對夫妻，明星嚟嘅，最好笑係包住個頭得番隻眼咁去，怕人哋認到佢哋。」

 

轉載自: 晴報

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