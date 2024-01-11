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11/01/2024

萬千星輝頒獎典禮2023 | TVB「大合照」出現P圖災難！孔德賢雙腳離地、麥美恩漂浮半空

#萬千星輝頒獎典禮 2023 #最具潛質新人 #飛躍進步女藝員 #飛躍進步男藝員 #最佳女主持 #最佳男主持 #超星團 #亞洲超星團 #TVB #影視娛樂
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　　無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮 2023》將於 1月 14 日（周日）晚上 8 點假澳門上葡京綜合度假村隆重舉行，翡翠台屆時將同步進行直播。大會在10日起陸續向外發布各獎項十強及「最具潛質新人」候選人官方場刊照，今日發布的分別是「最佳男主持」、「最佳女主持」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」十強及「最具潛質新人」21 名入圍者；在五個組合中，以「女飛躍」大合照最為搶焦，當中除了戴祖儀及傅嘉莉以 V領晚裝上陣兼鬥晒美腿外，陳楨怡的低胸透視露腰裝亦別具美感。

 

 

　　由於「最具潛質新人」入圍藝人較多，大會將 21 名入圍者分成三個組別，當中成功突圍而出的除了有鍾柔美超特別的「鈕扣裙」，還有區明妙的 Shocking Pink 大蝴蝶裙。

 

　　為隆重其事，日前一眾十強候選人雲集電視城為大會場刊拍攝靚相，無綫娛樂新聞台全程直擊拍攝花絮及訪問片段。有份入圍新增獎項「最具潛質新人」的四大潛質小花區明妙、姚焯菲、詹天文、鍾柔美先後著靚靚現身拍攝場刊照，當中以腳踏超高高踭鞋的區明妙最為搶焦，坦言又凍又緊張的她拍照期間差點仆倒，幸好有驚無險，區明妙說：「今日特別凍，又要著咁高高踭鞋，所以好緊張，頭先都企唔穩。」

 

 

 

 

　　至於詹天文則感激粉絲落足力支持：「好感動，佢哋凌晨時分都仲投緊票。」憑《亞洲超星團》人氣攀升不少的黃星綽及文佐匡不約而同透露透過參與《超星團》節目拍攝，經歷很多兼成長不少。「東張女神」陳懿德則選擇以搞笑的「自爆年齡系列」路線拉票：「其他參賽者細過我好多，我尾班車，希望大家可以投票畀我支持吓。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　至於每年均競爭激烈的「男飛躍」及「女飛躍」，今年話題候選人非憑《香港人在北京》贏盡人氣的傅嘉莉及戴祖儀莫屬。同時提名「女飛躍」及「女配角」的傅嘉莉及戴祖儀，前者精心挑選了兩款白色戰衣拍攝場刊，其中一套喱士花款的更價值高達六位數。傅嘉莉受訪時坦言很喜歡身穿的戰衣：「我都希望今年可以攞埋最佳衣著獎，我到時會著得好閃耀。」

 

 

　　戴祖儀則搞笑爆料指遭父親「睇死」：「我絕對冇諗過我會陪跑架，話我會陪跑嗰個係我爸爸咋，今年我覺得有信心嘅，因為《香港人》個角色我自己落咗好多苦功，都好慶幸劇集出街時都獲得好評。」而今年先後憑《廉政狙擊》及《新聞女王》的突破性演出贏盡關注的陳楨怡，透露其實一直有默默受訓為挑戰打女路線做準備：「我一星期有 Train 兩次劍術，同理古裝通常都有打劍動作，學咗一定有好處。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　最佳主持方面，已憑《無窮之路》系列兩度勇奪「最佳女主持」的陳貝兒，今年再憑《無窮》系列入圍「女主持」十強，對此貝兒坦言《無窮》系列帶給她無限美好回憶，並謂對於能否再攞獎要隨緣：「之前兩年都有攞到獎，今年再入十強非常開心。嗰兩個獎我一直放喺客廳當眼處，激勵自己繼續努力，已經好開心同好滿足。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　至於去年單拖為台慶頒獎禮擔任主持並贏盡掌聲的周奕瑋，由於本身專業又有功架，加上過去一年先後主持了不同類型的綜藝節目，不但令他成為今年「男主持」頂頭大熱，更入圍「男飛躍」最後十強，對此周奕瑋謙稱很意外：「冇諗過仲可以（入圍）飛躍（10 強），今年算係非常豐收嘅一年，我睇番入圍名單，原來自己過去一年做咗咁多唔同類型嘅嘢。」至於現為娛樂新聞台主播之一的許文軒，與周奕瑋一樣同時入圍「男主持」及「男飛躍」十強，對此許文軒笑言「入圍當贏咗」：「有本場刊永遠記錄低呢件事，仲要換咗兩套衫喎，我覺得自己已經攞咗獎。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　另外，在TVB發放的「大合照」中，由於是合成照的關係，驚見一些離奇現象。除了燈光顏色有明顯差異外，在大合照中，孔德賢雙腳「離地」、JW被「凌空」，而麥美恩亦是「漂浮」在半空中。而劉穎鏇及陸浩明則慘被櫈腳「輾過」腳掌。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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