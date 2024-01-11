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11/01/2024

詐騙手法｜守網者公布最新騙局：騙上騙！於Google搜尋「投資騙案」出現疑似詐騙網頁，聲稱有追討騙款服務！一文睇晒6個熱門詐騙網頁

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Text: Sammy Leung

　　近年，愈來愈多騙案發生，不論是電話騙案、網上騙案、投貨騙案、網購騙案等等，騙徒手法真的超多，如果一不小心，很易就掉進他們的陷阱。而近日，守網者又公布了最新的騙案手法，疑似詐騙網頁企圖想騙上騙！大家真的要小心，即睇最新騙案手法！

 

　　守網者在Facebook「CyberDefender 守網者」不時都會公開騙案騙徒的犯案手法，以免市民受騙。近日，守網者提到在Google搜尋「「投資騙案」4字，最後發現置頂結果不但不是守網者網頁，更是投放了廣告的2個疑似詐騙網頁，這2個網頁分別自稱「全球反詐聯盟」及律師事務所，十分奇怪。

 

圖片來源：守網者

 

　　守網者指，2個網頁內容大同小異，除了提供最新騙案手法及防騙貼士外，更聲稱可以為大家提供追討騙款服務。大家可以看到，網頁以「成功把被詐騙的錢討回來」為主要重點。守網者踢爆網頁問題很多，包括：

 

●　盜用香港警務處的相片

●　盜用反詐騙協調中心（ADCC）的標誌

●　使用外地聯絡電話

●　免費電郵地址

●　假借其他律師事務所的辦公室地址

 

圖片來源：守網者

圖片來源：守網者

 

　　這些疑似詐騙網頁聲稱提供追討詐騙損失的服務，可能是利用受害人想追回詐騙損失的心態，大家小心隨時再遇神棍，再次帶來二次傷害。守網者指，大家不要輕易相信在社交平台或其他渠道可以為自己追討詐騙損失；如遇騙案，應該報警求助，警方會提供最合適的協助和建議。而他們已經就以上情況，經政策渠道向有關服務供應商反映。

 

下一頁：一文睇清6個在搜尋器內投放廣告的詐騙網頁

 

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