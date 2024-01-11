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11/01/2024

《MakeMoney》2024究竟買乜好？｜高科技技術概念你又知幾多？晶片股仲有幾多水位可以炒?

#理財 #MakeMoney
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　　近年十年嘅科技真係突飛猛進，早幾年仲講緊加密貨幣，突然又轉元宇宙、Web3、AI，咁究竟踏入2024年，將會有乜係重點科技呢？又會有乜股票板塊應該值得留意呢？晶片從物理技術上已經細無可細，仲有幾多水位可以炒？今日同你列舉2024年應該留意嘅科技板塊！

 



1.Web3概念：元宇宙、加密幣及區塊鏈

 


　　「Web3」呢個字根據Wikipedia入面提及，其實係「主要與基於區塊鏈的去中心化、加密貨幣以及非同質化代幣有關」，另外亦包括人工智能。係咪覺得好複雜？簡單來講，Web1.0就係90年代至2004，大家都用緊靜態頁面HTML；Web2.0就係目前我地身處嘅世代，有「平台」概念，透過分享與參與變成嘅網絡。


　　目前有唔少公司已經鋪排Web3路線，你睇Facebook都改名做「Meta」，就知道大勢點發展啦？其實好多金融業都埋首點發展區塊鏈技術，所以唔少公司都改名同「區塊鏈」、「虛擬貨幣」有連結，2024年相信是Web3關鍵之年，特別係人工智能呢兩年又再進化，相關概念股可以趁低吸納！


板塊股份：Meta、Google、阿里、百度、蘋果



2.晶片股仲有水位？需求極大！

 


　　現今個世界，只要有「電」嘅嘢，就必然會有「晶片」存在，而家連盞LED燈都都有晶片控制開關、變色、光暗，就知道我哋生活已經離不開晶片。不過根據摩爾定律，晶片每18個月電晶體數目增加一倍，物理學上晶片可以再「進化」空間不大。


　　不過係咪代表晶片股無發圍呢？恰恰相反，其實好多科技都需要集成電路同晶片，晶片依然需求極大，甚至供不應求！特別而家美國管制晶片出口中國，中國必須突破技術關口先可以維持供應，所以晶片及晶片股都係長買長有！好似英偉達（Nvidia）嘅GPU係人工智能（AI）發揮極大作用，而家人人都要ChatGPT嘅年代，又點少得晶片呢？


板塊股份：Nvidia、中芯國際、高通、Intel、蘋果



3.遊戲股其實做緊乜？遊戲群眾又有幾大？

 


　　細個阿媽成日都話：「阿仔唔好打咁多機啦！」三十年河東之後，連遊戲公司都上市入埋恒指成份股。有研究顯示，全球約80億人口入面，有接近37億係遊戲玩家，即係全球有一半人都有份「打機」！


　　近期遊戲界嘅大事，就係微軟正識收購「動視暴雪」，外界預期可能同X-Box遊戲機做一個大整合，對Sony嘅PS系列有極大威脅！其實全球有一半人都打緊機，從電腦到家用機，再到手機遊戲，收益可以話極大，而市場亦期待動視暴雪加入微軟之後會有咩大搞作。另一邊廂，作為全球大廠騰訊，面對微軟呢個大佬縱向整合，又會點應付？2024可以話係一個十分精采嘅一年！


板塊股份：騰訊、網易、微軟、暴雪、Sony、蘋果、任天堂

 

撰文:李皆穎

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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