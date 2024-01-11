  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

11/01/2024

章澤天｜最新胡潤校友會榜公開︰「奶茶妹妹」躍升清華有錢校友三甲！邊2間名校同列榜首？香港邊間大學出億元富豪畢業生？

#打工仔 #Pantry熱話 #管理學 #智慧生活 #胡潤研究院 #鍾睒睒 #清華大學 #章澤天 #奶茶妹妹 #富豪 #京東 #中文大學 #城市大學
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　望子成龍，最重要是找間好學府？胡潤研究院早前第三次公佈《胡潤校友會榜》，從調查1,500多位登上《2023胡潤百富榜》的內地企業家，列出了出產最多富豪的大學排名。究竟各間內地名牌大學有沒有上榜？今年最具曯目的人物竟然是曾在網上一炮而紅的女富豪？

 

內地2間名牌大學並列榜首！代表富豪校友有邊個？

 

　　人人都望子成龍，希望子女入讀最高學府，將來找到好工作賺大錢，今次《2023胡潤校友會榜》就收集了《2023胡潤百富榜》內地企業家畢業於哪間大學，發現位於北京的大學最多，共有9間，其次為有5間上榜的上海，而廣州、南京和武漢分別有3間。

 

　　今年校友會榜有2間名校並列第一，分別為位於北京的清華大學，以及杭州的浙江大學，分別有32位上榜富豪校友！清華大學上榜校友主要從事半導體產業，著名富豪分別有京東集團的「奶茶妹妹」章澤天、美團的王興、王慧文等，而浙江大學則從事醫藥業為主，富豪代表有通策醫療的呂建明、拼多多的黃崢、巨人網絡的史玉柱、史靜父女等！他們大多數也擁有過百，甚至過千億人民幣身家！至於北京大學則位列

 

　　第三，有22名校友登上《2023胡潤百富榜》，上榜校友主要從事教育領域（14%），其次為房地產、投資、網路資訊服務，各10%。其中最成功的企業家包括百度的李彥宏、藥明康德的李革、蔚來的李斌等。3位北大校友創辦或聯合創辦了2家價值上千億的企業！他們登上胡潤世界500強，分別是百度和藥明康德。

 

（圖片來源：胡潤研究院）

 

下一頁：最矚目女富豪因一張相而爆紅？30歲之齡坐擁600億人民幣

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #Pantry熱話 #管理學 #智慧生活 #胡潤研究院 #鍾睒睒 #清華大學 #章澤天 #奶茶妹妹 #富豪 #京東 #中文大學 #城市大學

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk