章澤天｜最新胡潤校友會榜公開︰「奶茶妹妹」躍升清華有錢校友三甲！邊2間名校同列榜首？香港邊間大學出億元富豪畢業生？

望子成龍，最重要是找間好學府？胡潤研究院早前第三次公佈《胡潤校友會榜》，從調查1,500多位登上《2023胡潤百富榜》的內地企業家，列出了出產最多富豪的大學排名。究竟各間內地名牌大學有沒有上榜？今年最具曯目的人物竟然是曾在網上一炮而紅的女富豪？

內地2間名牌大學並列榜首！代表富豪校友有邊個？

人人都望子成龍，希望子女入讀最高學府，將來找到好工作賺大錢，今次《2023胡潤校友會榜》就收集了《2023胡潤百富榜》內地企業家畢業於哪間大學，發現位於北京的大學最多，共有9間，其次為有5間上榜的上海，而廣州、南京和武漢分別有3間。

今年校友會榜有2間名校並列第一，分別為位於北京的清華大學，以及杭州的浙江大學，分別有32位上榜富豪校友！清華大學上榜校友主要從事半導體產業，著名富豪分別有京東集團的「奶茶妹妹」章澤天、美團的王興、王慧文等，而浙江大學則從事醫藥業為主，富豪代表有通策醫療的呂建明、拼多多的黃崢、巨人網絡的史玉柱、史靜父女等！他們大多數也擁有過百，甚至過千億人民幣身家！至於北京大學則位列

第三，有22名校友登上《2023胡潤百富榜》，上榜校友主要從事教育領域（14%），其次為房地產、投資、網路資訊服務，各10%。其中最成功的企業家包括百度的李彥宏、藥明康德的李革、蔚來的李斌等。3位北大校友創辦或聯合創辦了2家價值上千億的企業！他們登上胡潤世界500強，分別是百度和藥明康德。

（圖片來源：胡潤研究院）

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