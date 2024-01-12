恒指開局7連挫後，「北水」昨（11日）終南下救火。冬天，依四季時序，還宜講下「北風」：最近內地有近20家券商關注中國中免(01880)(滬:601888)，大部分予中免評級為「買入」。中免昨收市報72.4元，升2.25元或3.2%。

中免近日為甚麼能獲一眾券商的一致青睞？中免本周初公布截至2023年12月31日止全年業績，股東應佔溢利約67.17億元（人民幣．下同）。去年同期純利為50.3億元，同比升33.52%；每股盈利3.2465元。

銀河：多維布局

中免主要在內地從事旅遊零售業務，免稅零售網站覆蓋海南島，以及中國和亞太地區的主要航空樞紐，包括北京首都、上海浦東、廣州白雲，以及港、澳地區等的機場。銷售產品主要包括中高端香化產品、時尚品及配飾（如手表、珠寶、服飾及配飾）等。於2022年8月，集團經營193間店舖，遍布內地、港、澳及柬埔寨。

券商「中國銀河」指出，中國免稅行業底層邏輯未變，中免卡位內地核心免稅流量管道，伴隨消費復甦推進，「離島+機場+線上+市內」的多維布局，將打開長期空間。銀河予中免「推薦」評級，但未提供目標價。內地不少券商都予中免「買入」評級，推介原因見表一。

攜程值得考慮

中信證券予中免目標價為115港元，認為機場租金壓力減輕，未來業績確定性增強。加上隨著海南旺季到來、出入境客流恢復進度提升等因素，中免經營數據有望企穩回升，遂予中免「買入」評級。另有8家同樣予中免「買入」或「優於大市」的評級，見表二。

如投資者認同旅遊消費復甦，會讓中免這類股份受惠這個「底層邏輯」的話，從事與旅行相關服務，如住宿預訂、交通等的攜程集團(09961)(美:TCOM)也可留意一下。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）