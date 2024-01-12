hot talk 1點鐘｜比特幣現貨ETF今年料獲過百億美金追捧｜美股有望受惠聯儲局年內減息

嘉賓：潘渡投資有限公司首席投資官 龔偉廷

美國證交會終於批准比特幣現貨ETF上市，11隻獲批的比特幣現貨ETF昨天（11日）開始交易，合計成交金額超過46億美元，分析預料比特幣ETF的需求將會很強勁。另一方面，昨天美國勞工部公布，12月CPI按年上升3.4%，升幅大過預期的3.2%及11月份的3.1%，核心CPI按年升幅則由4%輕微放緩至3.9%，數據令市場對聯儲局在3月份減息的預期降溫，美股三大指數急跌後逐步收復失地，收市變動不變。然而，聯儲局已暗示年內將會合共減息75基點，美股仍然有望受惠利率下調？

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