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12/01/2024

張寶兒為袁偉豪北上坐月！公開月子中心豪華環境：設醫療服務及健身室！兩房一廳套餐至少10萬

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Text: 娛樂組

　　張寶兒為袁偉豪誕下兒子「袁咕碌」，當日張寶兒在香港港安醫院生BB，袁偉豪都有陪伴生產。及後因為要去深圳拍劇，所以張寶兒出院後轉到當地一間月子中心坐月。近日張寶兒公開月子中心的環境，超級舒適而且都幾豪華。

 

張寶兒在港產子後到深圳坐月。（IG）

袁偉豪的兒子出世時，在深圳拍劇。（IG）

袁咕碌好可愛。（IG）

 

　　張寶兒在IG分享了這次前往內地坐月經驗，而近年香港好多孕婦都愛這樣做，張寶兒表示：「因為袁生喺深圳拍劇，唔想爸爸錯過袁咕碌成長，而且為咗BB健康，亦為咗我可以好好復原身體，揀咗一間醫料級別嘅月子中心。」而張寶兒挑選的一間月子中心，是由前香港財政司司長梁錦松有份營運。

 

張寶兒與袁偉豪可以享二人世界。（IG）

輕鬆坐月。（IG）

 

　　片段內，紀錄了張寶兒28日在該月子中心的生活，月子中心安排了專車接送張寶兒由香港去到深圳，去到中心門口已經有醫護人士送花接待。她為了一家三口住得舒適，選擇住在兩房一廳的房間。讓自己舒服之外，亦都讓袁偉豪拍劇回來有得安睡，袁咕碌則跟陪月人員在隔離房休息。

 

（IG）

月子中心仲提供影埋沙龍相。（IG）

 

　　月子中心有提供醫療服務，張寶兒因為以全母乳餵養，所以用了中心內提供的泌乳顧問服務。而且為了回復健康身體，亦用了中心內的健身室設施，而貪靚的她就常做Spa舒展筋骨。據月子中心官方網站提供的資料，套餐消費約10萬元。

 

 

　　現時張寶兒與袁咕碌已經回家，張寶兒經常在IG曬囝囝的可愛照片，母子一起在家聽迪士尼的歌曲。自己亦抽時間做運動修身，她急不及待恢復窈窕身形。張寶兒還有提醒一班準媽媽，帶初生嬰兒出境前要事先申請過海關的證件。她親自帶袁咕碌去拎影相拎出世紙，然後再領其他相關的文件。她細心得逐步介紹，以及要留意的事項。

 

轉載自: 晴報

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