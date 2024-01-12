星夢一姐菊梓喬宣布離巢！曾被封TVB劇集歌女王！自伯樂何哲圖離開被冷待？13歲輟學養妹：一停手唔做嘢，我哋就會捱餓

現年37歲嘅過氣星夢一姐菊梓喬（Hana）近年人氣急跌，早前佢終於喺社交平台宣布離開娘家星夢，結束七年合作關係。

Hana於社交平台以黑底白字連發兩條限時動態：「感謝這2555天終於來到這一天，這段時間一直回憶著過去，很不捨，有喜有悲，百感交集」，之後再表示：「還是需要時間來消化…」。Hana 2017年加盟星夢娛樂，剛好夠七年，自伯樂何哲圖離開無綫後人氣大不如前，無綫力谷「煎釀三寶」，聲夢學員、中年好聲音歌手及亞洲超星團下，菊梓喬明顯被冷待。

有前老闆時有好日子。（IG圖片）

早前已有報道傳菊梓喬去年已萌生去意打算約滿離巢，有傳菊梓喬希望回復自由身，成立個人工作室以獨立歌手身分重新出發。Hana曾備受前老闆何哲圖寵愛和瘋狂力捧，幾乎包辦無綫所有重頭劇劇集歌曲，被封「劇集歌女王」；Hana連續3度蟬聯《勁歌金曲頒獎典禮》的「最受歡迎女歌星」，超越了天后王菲和陳慧琳兩奪的紀錄，更同鄭秀文以及楊千嬅睇齊。

當年星夢「兩大巨頭」吳若希同菊梓喬鬥到難分難解，《勁歌金曲頒獎典禮2019》Hana以大熱姿態獲得六個大獎，當大會宣布「最受歡迎女歌星」獎是Hana時，坐在隔兩個位旁邊的吳若希立即擰歪面，接受訪問時句句有骨：「如果要攞呢個獎，太大壓力喇，我唔係循規蹈矩嘅人，我得獎的話會控制唔到自己，怕影衰大家。我唔係容易承受壓力的人，壓力太大會有情緒問題，壓力交畀其他人去承受啦！」

Hana「成名」前生活艱苦，13歲時父母離異遺棄佢同妹妹。Hana肩負起撫養細妹嘅責任，中學時代開始喺社工介紹下去美容院做學徒，之後更索性輟學。Hana曾做過洗碗工、倉務員等，因收入不高，曾經歷一個公仔麵分兩日食嘅日子，呢種日子維持咗好幾年，Hana曾經喺電台分享慘到以為係文革時先會發生嘅事：「一停手唔做嘢，我哋就會捱餓！我試過冇錢食飯暈低咗喺街，當時就算想讀書，都留番啲錢都畀阿妹讀先。」