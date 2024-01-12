百田夏菜子｜44歲堂本剛與細15年女團成員百田夏菜子宣布結婚！震驚日本演藝圈

日本男子組合KinKi Kids（近畿小子）成員堂本剛今日（11日）與女團「桃色幸運草Z」成員百田夏菜子宣布結婚 ，消息震驚日本演藝圈！

44歲的堂本剛與29歲的百田夏菜子今天發布聯合聲明，宣布喜訊：

特此報告堂本剛和百田夏菜子結婚之事。 希望世界和平，感謝當下，珍惜每一天。 衷心祝褔各位平安。⁡⁡

2024年1月11日⁡ 堂本剛 百田夏菜子⁡

堂本剛亦在粉絲俱樂部向歌迷們發布訊息，「今天要向各位報告，我要結婚了。因為有各位的支持，我才能走過這僅有一回的人生。常心感謝一直以來各位在我的身邊支持我，往後我會繼續滿懷感謝，珍惜每一天來度過。」

百田夏菜子亦向粉絲報告喜訊，「今天我要跟各位報告一件事，百田夏菜子結婚了。我切實地感受到每一天、每一刻的份量與重要性。之後我會繼續尋找我能做的事情，就算只是多一個人也好，會努力為大家帶來笑容。希望各位之後能繼續關照，一直都很感謝大家。」

女團「桃色幸運草Z」以往曾多次上KinKi Kids主持的節目，而堂本剛亦曾為她們寫歌。