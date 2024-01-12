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12/01/2024

素海霖拍香港三級片《一路向西2》！公開招募港男做主角！電影陣容超強有三上悠亞、波多野結衣

#素海霖 #繪麗奈 #一路向西 2 東京AV攻略 #AV女優 #電影 #三級片 #影視娛樂 #演員 #三上悠亞 #波多野結衣 #相澤南 #村上悠華
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　　素海霖（Erena／繪麗奈）為香港首位AV女優，香港人身份加上會喺所參與嘅AV作品中加入親切嘅廣東話對白，一直深受網民熱捧，短短出道半年已拍下5齣作品，早前更透露有電影正傾談中。話口未完，素海霖終於「反攻」香港，仲會喺香港揀男主角，成為港男2024年第一個喜訊。

 

 

　　素海霖今日表示自己將會參與拍攝電影《一路向西 2 東京AV攻略》，喺社交平台repost電影公司嘅招募演員poster，內容如下：「今次係以日本東京為拍攝主景，仲史無前例集合五大人氣AV女優演出，包括香港嘅素海霖（繪麗奈），日本嘅AV女神三上悠亞、波多野結衣、相澤南同村上悠華，陣容超強！」《一路向西 2 東京AV攻略》除咗由張建聲做其中一位男主角之外，由即日開始仲正式公開招募另兩位男主角人選及配角，試鏡當日會由素海霖及導演鄭峰嵐負責，素海霖有份親自揀戲中男友，試鏡日期為 2024年1月20日 12pm-7pm 。素海霖公開演員招募條件如下：

 

1.男主角「Henry」

所需條件：

－視覺年齡 24-26歲

－容貌端正 給人一種人畜無害的感覺

角色性格：

－性格內斂含蓄，單純可愛又專一，是一塊尚待琢磨的寶石（ 需裸露）

 

2.男主角「睿少」

所需條件：

－視覺年齡 29-32歲

－外型俊朗

角色性格：

－風趣幽默，是一名金句王

－為人有情有義，喜歡照顧弱小

－性格衝動又好動，像過度活躍兒一樣坐不定（ 需裸露）

 

3.女配角「子慧」

所需條件：

－視覺年齡 27-30歲

－外貌姣好 身材豐滿

角色性格：

－風趣幽默

－時而嬌嗲 時而兇猛

－絕技是在半秒內由溫柔小貓變成河東獅吼，是真真正正的變臉大師（ 不需裸露）

 

4.女配角 「KiKi」

所需條件：

－視覺年齡 23-26歲

－顏值中上 青春可人

角色性格：

－打扮時尚光鮮 熱愛生活 喜歡周遊列國

－為人缺乏安全感，喜歡把男友控制在股掌之間（ 不需裸露）

 

5.男配角 「爺爺」

所需條件：

－視覺年齡 75-85歲

角色性格：

－外表嚴肅 其實外冷內熱

－與老婆結婚超過五十年，以老婆馬首是瞻，是不折不扣的老婆奴（少量裸露）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　素海霖一出post即時引起留言區「暴動」，唔少人都好有興趣，留言：「想應徵男主角。」、「機會嚟啦！」、「好多條見都符合，係除咗外型俊朗。」、「應徵啦，第二個清水健可能就係你啦。」有網民表示唔敢裸露，但都想一睹女神風彩：「想去啊，可以見到女神。」、「想做場務打燈。」

 

 

 

轉載自: 晴報

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