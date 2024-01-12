成本貴無創意，推港人北上

每逢過年過節，大部分港人都會離開香港。疫情前坐廉航東南亞四處飛，因為香港地方太小，沒有甚麼地方去玩。

疫情三年，香港人飛不得，於是在本地發掘了許多所謂新景點，其實都是從來都存在的景點，只不過以前他們沒有去罷了。但話說回來，即使許多地方沒去過，去了一次，也不會很快去第二次。事實上，香港地方實在小。

好了，復常一年，港人自然不會太鍾情於本地旅遊熱點了。始終飛去外國也好、北上消費也好，起碼充滿新鮮感。另一面現實是，深圳也好、大灣區也好，玩的多、吃的便宜，而且新鮮感十足。

山姆大叔熱，今個星期再開多間Costco，人人樂在其中。大家忽略高鐵班次多了、過關口岸多了，還有港車北上，再把兩地距離拉近了。

加上植髮植牙配眼鏡，這些高消費行業在內地比香港平一大截，為甚麼還選在香港？這是順理成章，亦是正常不過。

近日每逢假期，必有大批港人北上玩樂。(Shutterstock)

國家一直強調兩地融合，香港要和大灣區融合，北上消費自然不過。我們就是應該每逢星期六日，開車也好、坐車也好，上去大灣區，這才是一國兩制的精彩演繹。

只不過近年，香港欠缺了自己的吸引力，來香港的內地人少了。即使來了，但香港物價貴，吸引力又不足，自然影響消費。

於是大家都說因為多港人北上消費，呼籲叫人留港消費。在一般消費服務方面，香港難以和內地競爭，這是香港整體競爭力的問題。

深圳不同商場有不同書城，設計一流吸引力大；但香港商場連一間小小書店也沒有。深圳商場玩扭蛋有100部機100個選擇；香港只有十部八部機幾個選擇。

朋友說他帶女兒去深圳玩那些乜乜樂園，100元買120個代幣，玩得開心，而且保證有五份獎品，五份獎品最終還可以換一個大毛公仔，可以想象他女兒多麼開心。在香港？他說玩了一百幾十，莫講毛公仔，連紀念品也沒有。

背後是創意嗎？不是，是做生意的心思，不是賺到盡，而是希望你玩得開心，願意花錢，希望你下次再來。

深圳吃飯，等餐廳等得耐，送你飲品食物；香港商場，在餐廳吃飯，試過最誇張45分鐘交枱，完全不理顧客感受。

香港現在所面對的問題是人人只想搵快錢，像西貢，有這樣好的聯合國頒發的自然文化遺產，但碼頭叫賣的就是坐船送你出海45分鐘，看一看那些石柱型石就回來。從來不深究內容，看了等於沒看。

香港政府竟然希望搞幾場夜繽紛便解決問題，甚至要求18區區議會各自在區內搞夜繽紛搞日繽紛，就以為可以解決香港消費力疲弱的問題，根本是藥石亂投。

香港的問題，不只在於服務員態度差、沒禮貌，而是香港長期缺乏土地，租金太貴，地產商賺到盡，於是成本太高。成本高窒礙了其他具創意的設計和意念，於是商場無特色，無新意。

北上消費大勢所趨，正常不過。但現在好像說成，不留港消費便不好的意思。

留不留港消費，既是個人決定，亦是現實。不正視香港的根本性問題，即使日搞繽紛夜搞繽紛，即使18區天天搞夜夜搞，也是徒然。