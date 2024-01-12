山姆超市｜中旅巴士新專線通車！直達深圳山姆超市、壹方天地！港九新界共10個上車點！即睇班次詳情表

港人愛去深圳的山姆超市，所以近日很多旅行社都推出了山姆旅行團，不過，若果你對其他景點沒興趣，可以留意中旅巴士今日(12日)開通的巴士線，可以在香港直通深圳龍華壹方天地、山姆會員店，即睇詳情！

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1月12日，中旅巴士開通了來往香港與深圳龍華壹方天地、山姆會員店巴士路線！對，你沒有看錯，是可以從香港直接到山姆會員店，真的十分方便。單程價錢大約$60起，中旅巴士在香港的上車點真的有很多，港九新界都有齊：

灣仔中旅巴士

上環中興商業大廈

尖沙咀中港城地庫

原旺角中旅社

太子A出口

旺角維景酒店 (太子中旅巴士)

大圍港鐵B出口

荃灣德華公園 (德海街)

屯門V-city運輸交匯處

深圳灣口岸

而由香港往深圳龍華壹方天地、山姆會員店專線巴士時間十分方便，大家就要看看班次詳情表，最早在早上8時半大圍港鐵B出口已經有車，最晚是在晚上8時的深圳灣口岸站。

圖片來源：WECHAT@中旅巴士

專線巴士在深圳會有3停站點，分別是：

壹方裏：深圳龍華壹方裏天橋底

壹方天地C區：龍華壹方城Chanel專櫃出口

龍華山姆會員店：壹方天地E區 第二實驗學校公交站處

圖片來源：WECHAT@中旅巴士

如果大家Shopping完，想直接回香港，都可以留意中旅巴士的「深圳龍華壹方天地、山姆會員店前往香港」的專線，在以下地方都可以上車：

壹方裏：深圳龍華壹方裏天橋底

壹方天地C區：龍華壹方城Chanel專櫃出口

龍華山姆會員店：壹方天地E區第二實驗學校公交站處



不過，「深圳龍華壹方天地、山姆會員店前往香港」的專線在香港的停站各有不同：

屯門市廣場、荃灣地鐵站附近、旺角維景酒店附近 上環信德中心、灣仔港鐵站附近、銅鑼灣崇光百貨(SOGO)及時代廣場附近 香港國際機場、香港迪士尼樂園 尖沙咀海港城 鑽石山-大磡道巴士站(港鐵C1出口)、九龍灣-東九龍文化中心、觀塘裕民坊 的士站尾、大圍-東鐵站B出口公共運輸交匯處 銅鑼灣富豪香港酒店(近SOGO正門斜對面)

所以大家上車前，記得要看看班次詳情表，以免坐錯車！

圖片來源：WECHAT@中旅巴士

詳情按此