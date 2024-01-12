球員博表現，曼聯續求反彈；增兵有衝擊，熱刺搶分落袋

到底有多少球迷會像曼聯的球迷一樣寬容？年年都說復甦，但年年都失望。管理層的錯、領隊的錯、球員都有錯，但最錯確實球迷，錯付癡心。

20場聯賽過後，10勝9負，得失球差是負5球，如此表現？仍算是豪門？莫說歐聯，歐洲賽資格都有難度。

新管理層上任後，開始清洗球員，包括雲迪比和辛組都被外借，據說清洗對象還有坦格的愛將，今季加盟的孟治和海倫都有機會被踢走。

以為擊敗韋根晉級足總盃第四圈是反彈？恐怕只是因為對手太弱，不是真正回勇。

坦格的問題已經不用多說，排陣、調度、用人，全部不及格，甚至連自己買回來的荷蘭幫、阿積士舊將，都統統未能踢出過好表現。

有傳安東尼加盟曼聯，原本的轉會費只是現時的三分之一，但因為經理人和坦格有關係，因此最終價錢被抬高；安東尼在2023年，合共踢了33場聯賽，只貢獻1個入球，是否水貨，不問而知。

領隊問題見怪不怪，但背後的原因是管理層的管理方向大錯特錯。格拉沙家族只顧賺錢，並非真正熱愛足球。

新入股的老闆出名是曼聯球迷，又有新的體育總監，是不是可以有新期待？

反觀曼聯本週對手熱刺，明知年年都不會有力爭標，但球迷同樣不離不棄。

熱刺多年來都是靠地莊與各大豪門周旋。實力不夠，但總能攪局，甚至偶然衝上前四。

熱刺在冬窗積極出擊，借入添姆雲拿，更簽入熱那亞中堅杜辛古，此子協助球隊上季只失21球，加上習慣高位防守，有望為熱刺減少防守壓力。

不過，班底薄弱，不足以讓其在長途作戰的聯賽脫穎而出。

英超和其他聯賽不一樣，不是花大錢就能贏錦標；但不花錢或者花錯錢，代價就很大。

不論曼聯抑或熱刺，管理層思維都左右球隊的走向，但偏偏這種只看錢不顧成績的作風，讓兩隊只能陪跑，難有出頭。

本周焦點

曼聯主場迎戰熱刺，雙方在聯賽榜雖然只是相距3位，但相差就有8分，今場是6分波之爭，雙方必然都出盡力。

近期曼聯開始重組陣容，不少球員都有離隊危機，不想走自然博表現，踢得落力點。

但想踢好不代表踢得好，今季最大問題是無波入，面對熱刺高位壓迫踢法，要組織進攻有難度，加上後防不穩，失分機會大。

熱刺季初踢得好，但陣容單薄，不足以應付密集賽程；冬窗率先簽入雲拿，增加攻力，是個好開始，有望帶來新衝擊，今場有望搶分。

雲拿當年加盟車路士後，表現令人失望，上季重回德甲，貢獻16球6助攻，表現出色，今季因為傷患所以缺乏上陣機會，轉投熱刺，踢法踢法適合，有望翻生。