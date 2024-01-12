庫房水退，預算案怎預算？

一準備踏入農曆新年，亦都係代表大家要準備迎接新一份《財政預算案》，而今年呢份《財政預算案》，政府似乎都唔使做乜嘢期望管理，因為市民大多都無乜大期望。庫房大水退之下，根本已經唔存在過去幾年大派糖嘅可能，問題就係，糖無得派之餘，政府打算點樣「走甜」得來又無咁苦呢？

政府唔夠錢用，開源節流當然係金科玉律。節流都容易，大不了就勒緊褲頭過日子，但係開源，就牽涉到不同利益關係，絕對唔係容易嘅事。政府嘅收入，分類的話主要係四樣：賣地收入、所有稅收、投資收入同各項政府收費。賣地收入就唔使預得好，事關個市弱到連政府今年第一季都唔敢賣商住地，呢筆數極之難睇；投資收入就成事在天，亦都係難以預計，唔係話政府想收得多就收得多。政府可以控制嘅，就剩番各項稅收同政府收費。

新一份《財政預算案》料不會如過去幾年般派糖，而開源勢成為主軸。（陳茂波fb圖片）

政界中人就話，政府肯定知道，依家呢個時勢係無乜可能開徵任何新稅種，包括有政黨提出嘅陸路離境稅、資產增值稅等等，全部都係糖衣毒藥，開咗呢啲稅，最終都係得不償失，估計財爺都唔會採納，所以財爺喺稅收上最好就係諗辦法向較富裕嘅一群開刀，包括郁動唔涉及民生消費嘅奢侈品稅項，例如一啲名貴車輛、飛機、遊艇等等；而過往多年都有嘅薪俸稅退稅安排，去年涉及少收80幾億，估計今年都會進一步縮水，係睇下會唔會郁動稅階同標準稅率，令到高薪嘅打工皇帝要多交薪俸稅。

呢樣唔收得，嗰樣又唔加得，令到政府喺增加收入嘅選項真係無幾多，所以財爺先喺網誌率先打開口牌，話要檢討政府公共服務嘅收費。Tina向添馬艦中人八卦過，收到風話早前各個部門都已經就各項政府收費展開檢討，包括同收回成本差距、有幾耐無調整等等。有議員估計政府來年必定會調整政府收費，但估計涉及一啲好影響民生觀感、獲得感同幸福感嘅項目，例如水費等，都唔會調整，而一啲罰款就極可能會大刀闊斧增加。

不過Tina問過嘅政壇中人對於香港經濟前景都係比較悲觀，更加擔心財政儲備會進一步跌至不足5000億水平，估計加稅，甚至增加稅種，都係遲早嘅事。