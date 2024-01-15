最強護照2024排名出爐！這6個地方Passport竟並列榜首！可免簽證入境幾多地方？特區護照排第幾？

每次出遊，大家除了要準備機票及住宿，最重要的一環一定是護照。除了要看看自己的護照有沒有過期之外，更要看清楚目的地簽證問題。如果大家手持的護照在很多地方都是免簽証的話，旅行前的準備真的會少很多。而每年，移民顧問公司 Henley & Partners都會公布亨利護照指數，今年的排名比起之前真的有超大的改變，到底哪一個地方的Passport是最強護照呢？

每年移民顧問公司 Henley & Partners都會根據國際航空運輸協會 （IATA）的數據，公布亨利護照指數（The Henley Passport Index），代表了護照持有人可以免簽證入境地方數目，所以不少人都會稱之為「最強護照排名」。早前Henley & Partners都公布了2024年首季亨利護照指數，到底第一名是哪一個地方的護照呢？

2024年最強護照排名

第10名：冰島（免簽地方數目：185）

第9名：拉脫維亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞（免簽地方數目：186）

第8名：愛沙尼亞、立陶宛（免簽地方數目：187）

第7名：加拿大、匈牙利、美國（免簽地方數目：188）

第6名：澳洲、捷克、紐西蘭、波蘭（免簽地方數目：189）

加拿大 (圖片來源：Unsplash@Jason Hafso)

希臘(圖片來源：Unsplash@Patrick)

大家看以看到排名中的第6至第10名，各地護照的免簽數目都只是相差很少，第6名分別是澳洲、捷克、紐西蘭、波蘭，免簽地方數目有189個。

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