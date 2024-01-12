罕見癌症｜下身現紅疹、痕癢以為係濕疹！這6個地方皮膚現紅疹要小心！可能患「乳房外佩吉特氏症」

70歲的黃伯伯近日發現下身位置出現一塊紅疹，本來不痕不痛，以為只是自己較少清洗這位置的皮膚所致，於是不太理會。但到一年後見紅疹慢慢變大，間中也有些痕癢，擔心可能演變成濕疹，才去求醫。醫生發現有懷疑，外觀上與一般皮膚發炎有異，於是為黃伯伯進行切皮化驗，才確診那是較罕見的乳房外佩吉特氏病（Extramammary Paget's disease），是一種罕見的癌症。

乳房外佩吉特氏症雖然罕見，但因為從外觀上類似非常常見的濕疹，所以也較易被病人忽略。這種癌較常出現在陰囊、外陰部、腋窩、陰莖和肛門周圍位置，甚至可擴散到大腿。病發較多為50歲以上的人士，男女也有可能患上。患者通常會發覺肛門或下身皮膚位置出現紅疹，搔癢感可以非常輕微，也可能會較強烈。 紅疹表面也可能會脱皮、結痂、增厚等。表皮紅疹雖然會變大，但多數個案進展緩慢，有些患者即使病發多年也没有太多病徵，因而容易被病人輕視或忽略。

由乳房外佩吉特氏病所引起的皮疹和搔癢，經常被誤認為是濕疹、真菌感染或銀屑病。當患者發現這些位置的紅疹持續不退，甚至變大的話就應該盡快求醫。當醫生懷疑有此問題時，會考慮於紅疹位置進行皮膚活檢確診。

患者的預後取決於早期診斷、治療方法及有否其他潛在癌症。治療方面，一般情況下首選手術移除。但有些個案由於位置或復發，可能無法進行切除手術， 則可能考慮選擇其他治療方法，例如放射療法、化療等。