深圳兩大高水準中菜推介！星級大廚主理粵菜！烤鴨天花板吃出棗木炭火香／甘香飽滿炸釀鮮蟹蓋／脆卜卜亞麻籽燒雞／手打蟹肉餅啖啖鮮濃

深圳近年被中國網友封為「美食之都」，匯聚了中國大江南北各派菜系的餐館。當中高端的粵菜餐廳更是愈開愈多，不少星級名廚都聚集在此地。今次精選兩間高級粵菜，每一間都極有水準。由港人至愛的北京烤鴨，到精緻的蟹肉肉餅，臨近歲晚新春正好跟親朋摯友北上吃一餐好的！



果木炭火烤製

唐閣 深圳烤鴨界天花板

挾着香港、上海朗廷酒店唐閣的星級米芝蓮名氣，位於深圳的深圳東海朗廷酒店，其中菜廳唐閣同樣貴為城中頂級粵菜餐廳。該店由蔡朝暉師傅坐鎮，他曾在澳門米芝蓮三星中菜8餐廳掌廚，廚藝非凡。

唐閣位於東海朗廷酒店3樓，環境優雅，坐得舒適。

（相片來源：東海朗廷酒店唐閣提供）

掌勺逾廿載的蔡朝暉師傅，曾經在澳門三星中菜8掌廚。

（相片來源：東海朗廷酒店唐閣提供）

其拿手小菜炸釀鮮蟹蓋，把切成細絲的洋葱，搭配純牛奶和鮮蟹肉，裹上蛋黃和面包糠，炸至金黃。入口肉餡外層酥脆，肉餡香滑；另外還有唐閣首創的銀絲香酥牛小排，選用美國牛小排，加入中式香料和西式調味，慢火燉煮入味。表面銀絲雪白酥脆，內裡牛肉則是軟嫩多汁，配上特製的奶油話梅醬，口味豐富出色。

搭配紅葱、洋葱，爆香的龍蝦肉爽彈香口。

（相片來源：東海朗廷酒店唐閣提供）

炸至金黃香酥的鮮蟹蓋，肉餡香滑，吃得出蟹肉鮮香。

（相片來源：東海朗廷酒店唐閣提供）

但要數店內的招牌小菜，不得不提到其特色北京烤鴨。號稱深圳烤鴨界的天花板，這裏只選用三個月大的白鴨，並全部由北京空運而來。以多年生棗木炭火烤製，烤好後表皮澄亮透薄，肉質細嫩，果香濃郁。除了傳統的薄身餅皮，還配以芝麻酥餅，不同的口感配搭頗有驚喜。特製的蘸醬更是由鴨湯、當歸、陳皮等藥材調配而成，甜而不膩。相比其他烤鴨連鎖店，確實吃得出師傳的用心製作。留意烤鴨需提前預約，不想白走一趟，提前至少兩三小時致電。

師傅會在席間現場片鴨，其刀工純熟，每一片厚薄均勻。

（相片來源：東海朗廷酒店唐閣提供）

店內設烤鴨房，食客可以透過玻璃欣賞烤製過程。

（相片來源：東海朗廷酒店唐閣提供）

東海朗廷酒店唐閣

地址：深圳福田區深南大道 7888 號 深圳東海朗廷酒店 3 樓

電話：+86 755 8828 9888

營業時間：11:30am-2:30pm ; 5:30pm-10pm

星級大廚加持

東灣 必吃手工蟹肉餅

深圳作為國內新興的美食之都，粵菜花款愈變愈多。如何在創意和傳統間取得巧妙平衡，位於深圳文華東方酒店的東灣就做了最好的例子。

由米芝蓮兩星大廚黃景輝師傅主理，餐廳名字更貫上輝師傅之名，足見不少食客只為品嘗其手勢慕名而去。以粵菜結合潮汕菜手法，其拿手菜亞麻籽香脆燒雞最受歡迎，採用4個月大的走地雞。雞皮灑上亞麻籽粒，薄身焦脆；雞肉鹹香滑嫩，啖啖肉汁，一試難忘。踏入秋冬蟹季，其玫瑰酒醋汁和樂蟹手打肉餅最是肥美，蟹肉鮮甜，拌入粒粒馬蹄脆、蟹粉，口感豐富，蟹黃香滿溢。且貼心搭配油醋汁，酸香解膩，拌着白飯吃了大半個肉餅，吃完一口又一口。

東灣由廣東出身的星級大廚輝師傅主理。

（圖片來源：深圳文華東方酒店提供）

必點該店招牌亞麻籽香脆燒雞，雞皮香脆肉嫩，獨有的鹹香相當驚艷。

（圖片來源：深圳文華東方酒店提供）

輝師傅另一拿手之作，玫瑰酒醋汁和樂蟹手打肉餅，蟹肉飽滿甜鮮，肉餅肥瘦恰當，和着酒醋汁，好解膩。

（圖片來源：深圳文華東方酒店提供）

以陳年花雕入饌，蝦肉爽彈，滿口都是濃濃酒香。

（圖片來源：深圳文華東方酒店提供）

另外東灣又設下午點心時段，要品嘗巧手小點，精緻的黑松露貢菜餃，入口皮薄，菌菇與貢菜爽口脆嫩，鮮味無窮。吃得太多太膩，想嘗一口清淡。推介其招牌鯽魚粥，魚肉剔骨，極考大廚刀工。粥底熬成奶白色，鮮美入味，吃得滿足。

下午時段的點心同樣受歡迎。

（圖片來源：深圳文華東方酒店提供）

東灣 - 由輝師傅主理

地址：深圳福田區皇崗路5001號深業上城A棟深圳文華東方酒店1樓

電話：+86 755 8182 9301

營業時間：11am-2:30pm；5:30am-9:30pm