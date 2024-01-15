網上分享，久不久會遇到Haters。一般人亦有不少類似的苦惱，感到諸事不順，例如投資不如意、生活上遇到一些不咬弦的人、被人前人後說閒話等。尤其近年香港的情況，在經濟與政治等多方面都不理想，令不少香港人不開心，被負能量包圍，怨氣更深。早前在Patreon寫了篇文章提到這個問題，內裏推介一條影片，讓大家化掉業力。

早前看完Netflix的《碧咸傳》，當中領悟到一種處世態度，值得深思。碧咸本身來自一個英國小家庭，活出一個非一般的人生，非常精彩。然而，他這非凡人生亦出現過低潮，曾經受過的壓力比一般人都要大，他是如果應對的呢？

碧咸的非一般人生出現過多次低潮。（Netflix截圖）

英格蘭於1998世界盃決賽周16強面對阿根廷，兩隊自多年前英格蘭敗給馬勒當拿帶領的阿根廷之後再次於決賽周碰頭，全英國都很想贏波。碧咸在賽事中被施蒙尼踢跌後，忍不住故意出腳勾跌對方，被罰紅牌出場，最後英格蘭在90分鐘內賽和阿根廷，射12碼輸掉賽事。碧咸被指是輸波主因，他一家被全英國市民及傳媒不斷狙擊，任何比賽出場時都被「招呼」，出入任何場合也被一大班球迷指罵，甚至人身攻擊。

最後如何呢？碧咸沉著氣，專注自己練習，慢慢把球踢好。直至到曼聯在比賽中對戰施蒙尼的球隊，碧咸在場上表現出鬥志，當時發現主場的曼聯球迷開始支持他，最終入波、贏波，非常感動。

（Netflix截圖）

另一次要數到在皇家馬德里，起初他與球隊夾不來，又是沉著氣，把球踢好，成功融入球隊。後來傳出他於半年後將轉會到一支美國球隊，於是被皇馬教練冷待，不容許他出賽之餘，連日常訓練也不能與其他球員進行。大家看上面截圖，當一眾皇馬隊員在練習時，碧咸只能獨自和陪練員跑圈，球場左上方的兩人就是他們，不停地跑。

（Netflix截圖）

被這樣對待，大多數人只會心灰意冷，可能每次坐在場邊等時間過便算。但碧咸竟然出乎意料地用心練習，每次教練要求他跑圈，他都認真完成，沒有表現不滿。教練也注意到，加上不少隊員也替他講說話，最終他能爭取到出場機會，亦有好表現。

碧咸遇到逆境時的應對方法很好，很多時人生去到某些時候會有點迷失，例如遇人不淑、被人針對、仕途受阻之類。此時此刻，不如不理雜音，專注做好自己每件事，做有意義的事，持續進步。Haters批評你，他們只會停留在某個程度，若你和他們一般見識，和他們糾纏，會阻礙自己進步。

人生在世匆匆幾十年，總會遇上不如意的人和事，應多花心神去努力工作改善生活、努力研究投資、努力處理個人健康及人際關係，過好每一天，你自然會令自己足夠忙碌，沒有時間理會負面惡意批評。這篇文章寫給大家，同時亦寫給未來的我，當迷失時回看，看一看碧咸那時的跑步照，就可重新注入正能量。

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