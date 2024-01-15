前周美就業數據「勁」，市場立馬對美國聯儲局減息預期反水，上周美CPI「彈」，市場對美聯儲局減息更難望。果真如是？

市場預期美2023年12月就業職位增17.5萬個，公布出來是21.6萬個（圖一），但這個「美麗」，是可以有化粧的。

．10月份的新增就業職位由原公布的增15萬個職位，減去4.5萬個職位，變為只增10.5萬個職位。

．11月份的新增就業職位由原公布的19.9萬個職位，減去2.6萬個職位，變為只增17.3萬個職位。

事實上，過去11個月的就業報告，有10個月的報告都是之後被下修訂的，故今次12月的「美麗」就業數據會否如之前慣例，被下修訂？記住今時市場的17.5萬個新增職位的原預期，在下個月的就業數據公布時，留意對2023年12月的「美麗」就業數據，會否被「毀容」。

長久以來市場對勞工部和戶口統計部所作的就業增長人數存在差異（圖二），這是因為勞工部數據的問卷回交率近年轉低，回覆問卷不足，就靠統計模式去「估」，估不準，不為奇，奇就奇在為甚麼11次有10次會估高了新增就業職位，一個解釋是拜登要為競選連任造勢。

美12月CPI是有所回升，但如看核心通脹部分，在物價推手方面應已無力，已見負值，只有待服務業方面的回落，但這涉及提供服務者的工資要大幅回落，或公司肯賺少？，減價但怕不易，此即美通脹回落會進入慢？，但總趨勢是會慢、慢、慢、慢地回落（圖三）。因此，美聯儲局是有時間去等到冠冕堂皇的減息時刻的出現。3月起這些時刻或可出現。

今年3月11日，於去年為救美國水緊銀行推出的泵水工程－－銀行定期資助計劃(Bank Term Funding Program，BTFP)到期（圖四）。如屆時美國的銀行仍水緊，則美聯儲局有2個選擇：

1. 再延展BTFP

2. 減息

美聯儲局點揀，唔知。

首先要搞清楚：「加息」，「停加息」，「減息」三者之別，今時都是被美聯儲局用來變臉用。

「加息」就是「加息」，無懸念。

「減息」就是「減息」，也無懸念。

唯一有懸念的，就是「停加息」，其懸念在由「停」到「減」需時多久。據以往美聯儲局由加到減的周期，最短是6個月，以美聯儲局最後加息是2022年7月，故在今年1月，已是6個月，可以減啦！關鍵是有甚麼因素會Trigger或給到美聯儲局減息的借口。儘管仍有美聯儲局官員在鮑威爾忽然轉鴿之後，仍出鷹言，但市場應要考慮老細(鮑威爾)和員工(其他美聯儲局官員)的主次關係，老細指東，你作為細佬敢指西？

美聯儲局內的「老細」、「細佬」是不能對美息加減起到決定性作用的，真正起到作用的是鮑威爾的老細－－美財長耶倫。

2023年12月，鮑威爾突然轉鴿，謂要考慮停加息以至要減息，市場譁然，因為在此轉鴿之前兩周，鮑威爾仍是鷹嘴鷹舌，之所以突然轉鴿，就連一直是被稱為美聯儲局代言人的華爾街記者，也謂他也懵了，但到2024年1月5日，真相大白。

是日，美財長耶倫謂：美國經濟實現了人們期待已久的軟著陸，這是歷史罕見的事情。

這即是為鮑威爾轉鴿作背書，為何耶倫會如此推論這個「軟著陸」？因為耶倫的老細拜登想連任，想連任怎能不派錢。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。