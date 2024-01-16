土壤論：Right People In The Right Place

「土壤論」，我查勻網上，也找不到，但這種定論，在中六時，已在腦中萌芽。

乜意思？正是，一粒種子，放在某一種土壤上，只要正常施肥灌溉，就會茂盛地開花結果；不過，同一粒種子，放到不合適的土壤上，就算正常施肥淋水，卻可能一日內凋萎，又或，無法開花結果，就算有，也是瘦弱不堪，難抵風雨。

土壤，對任何植物及人才皆十分重要，關乎生與死！

點解中六時開竅？因會考成績普通，故被一間高水準的名校請離，改報讀一間低水準的普通書院。就此，變「虎入羊群」，個人突然信心飛升，學業成績立時大進。

那年，我開始明白，每個人都有不同天份不同能力，對環境的適應也有所不同，故此，一定要爭取自己落在適當的土壤。

講個真實經歷，1987年某一個晚上，仍在公司處理文件時，收到「敵對」機構老闆電話，劈頭就話：「想約你晚飯，可以嗎？」

當時，我即時反應：「好，請通知時間地點！」

放低電話才知，弊，被上司知道咪死得？竟與對家阿頭單對單晚飯？間諜行為喎！

立即找上司通報，佢笑哈哈大方講：「你咪去囉，呢類邀請，我不時都有啦，即係你有料到呀 ！」

準時赴會，對方單刀直入：「阿碌，我想挖你過嚟幫手，人工加一倍，職位在我之下！睇好你，不應只做目前的職位，浪費才華！」

幸而，我早早有「土壤論」的掌握，禮貌回答：「今晚見面，正因仰慕你在業內的過人貢獻，有機會共飯，是項榮耀。不過，自己知自己事，我的能力、喜好及天份，百分百只適合公營機構；事實，也做得很開心，並得到上司賞識，故準備服務終身，絕不考慮轉機構。但無論如何，謝謝你你的賞識及好意。」

我自知只適合做不以牟利為目標的公營廣播，商營的「土壤」，絕對不利發揮潛能。

結果？哈哈，這餐飯有點「不歡而散」，因當年這個小子真是「不識抬舉」。

從此，與這位大老闆在任何場合碰見，佢必立時轉身，絕不打招呼。

故事繼續下去，此君終於搵咗另一敝機構猛將加盟。不過⋯⋯未夠半個月已「一拍兩散」。這正是掉到不適當土壤中的惡果。

有土壤也要有栽培者，我的，正是吳錫輝。

今日講此主題，因小弟認識眾多香港名廚，上周有位阿A約見，擺明心緒不寧。

A君乃香港某大飲食集團靈魂，捧場客眾多，老闆錫晒，剛剛又再蟬聯米芝蓮。

突然，對頭大集團老闆約見，拿出空白支票：「我誠意邀請，年薪任開，你填啦。過嚟之後，將再開10間不同品牌店你管！」

小弟一五一十將「土壤論」詳細解釋， 阿A若有所思。究竟決定如何，未知。

沈殿霞也是最佳「土壤論」人物，一如不少早年TVB藝人，一過檔亞洲電視，立即黯然失色。



英語有云，想一個人成功，就put the right people in the right place；相反，想佢死，就put the right people in the wrong place！