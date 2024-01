土壤論：Right People In The Right Place

「土壤論」,我查勻網上,也找不到,但這種定論,在中六時,已在腦中萌芽。

乜意思?正是,一粒種子,放在某一種土壤上,只要正常施肥灌溉,就會茂盛地開花結果;不過,同一粒種子,放到不合適的土壤上,就算正常施肥淋水,卻可能一日內凋萎,又或,無法開花結果,就算有,也是瘦弱不堪,難抵風雨。

土壤,對任何植物及人才皆十分重要,關乎生與死!

點解中六時開竅?因會考成績普通,故被一間高水準的名校請離,改報讀一間低水準的普通書院。就此,變「虎入羊群」,個人突然信心飛升,學業成績立時大進。

那年,我開始明白,每個人都有不同天份不同能力,對環境的適應也有所不同,故此,一定要爭取自己落在適當的土壤。

講個真實經歷,1987年某一個晚上,仍在公司處理文件時,收到「敵對」機構老闆電話,劈頭就話:「想約你晚飯,可以嗎?」

當時,我即時反應:「好,請通知時間地點!」

放低電話才知,弊,被上司知道咪死得?竟與對家阿頭單對單晚飯?間諜行為喎!

立即找上司通報,佢笑哈哈大方講:「你咪去囉,呢類邀請,我不時都有啦,即係你有料到呀 !」

準時赴會,對方單刀直入:「阿碌,我想挖你過嚟幫手,人工加一倍,職位在我之下!睇好你,不應只做目前的職位,浪費才華!」

幸而,我早早有「土壤論」的掌握,禮貌回答:「今晚見面,正因仰慕你在業內的過人貢獻,有機會共飯,是項榮耀。不過,自己知自己事,我的能力、喜好及天份,百分百只適合公營機構;事實,也做得很開心,並得到上司賞識,故準備服務終身,絕不考慮轉機構。但無論如何,謝謝你你的賞識及好意。」

我自知只適合做不以牟利為目標的公營廣播,商營的「土壤」,絕對不利發揮潛能。

結果?哈哈,這餐飯有點「不歡而散」,因當年這個小子真是「不識抬舉」。

從此,與這位大老闆在任何場合碰見,佢必立時轉身,絕不打招呼。

故事繼續下去,此君終於搵咗另一敝機構猛將加盟。不過⋯⋯未夠半個月已「一拍兩散」。這正是掉到不適當土壤中的惡果。

有土壤也要有栽培者,我的,正是吳錫輝。

今日講此主題,因小弟認識眾多香港名廚,上周有位阿A約見,擺明心緒不寧。

A君乃香港某大飲食集團靈魂,捧場客眾多,老闆錫晒,剛剛又再蟬聯米芝蓮。

突然,對頭大集團老闆約見,拿出空白支票:「我誠意邀請,年薪任開,你填啦。過嚟之後,將再開10間不同品牌店你管!」

小弟一五一十將「土壤論」詳細解釋, 阿A若有所思。究竟決定如何,未知。

沈殿霞也是最佳「土壤論」人物,一如不少早年TVB藝人,一過檔亞洲電視,立即黯然失色。



英語有云,想一個人成功,就put the right people in the right place;相反,想佢死,就put the right people in the wrong place!