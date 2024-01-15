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15/01/2024

熊本熊、台積電、北里柴三郎的啟發！為甚麼土地儲備如此重要？看一個地方的發展潛力要考量甚麼？

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　因為熊本熊，所以近年九州很紅，全九州轄區包括福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿兒島等七縣。

 

　　到九州旅行，大部分人都會到福岡、熊本，這裏是人間仙境，有好山好水好温泉，甚麼地獄溫泉、海地獄、鬼石坊主地獄，還有染滿紅色的血池地獄、龍卷地獄等。

 

　　熊本縣最出名的公務員就是熊本熊，熊本熊的官方身分為熊本縣營業部長兼幸福部長，負責在各地出席熊本縣的各項宣傳活動。

 

 

　　2010縣政府邀請當地出身的編劇小山薰堂及設計師水野學共同規劃設計，推出不到三年，熊本熊認知度已經是全日本第一，甚至超越Hello Kitty。

 

　　到了2024年，熊本縣識別度最高的就是台積電及即將推出的新版千元鈔票上，日本近代醫學之父醫生北里柴三郎。

 

 

　　台積電目前正在熊本縣興建第一座廠房，預計生產較低階晶片。在日本政府大力補助之下將在熊本縣興建第二座廠房，如今又打算蓋第三座，專門生產先進3奈米晶片，總成本預計200億美元，未來可望推動日本成為全球先進半導體製造大國。

 

 

　　這裏是從台灣飛過來直線距離最近的地方，隨著工廠而來的台積電管理團隊及家眷達數千人，這班高收入人士一來，隨之而來就是衣食住行，熊本市周邊的地價瘋狂飆升。

 

　　台積電工廠距離市區只有20分鐘的車程，但這裏的地價已經炒爆了5倍以上，人多車多，由市區入到工廠的車程目前達到1小時以上。

 

　　2024年，日本將會推出全新的1,000円紙幣，而在紙幣印上的人物就是熊本縣名人，近代日本醫學之父，微生物學者北里柴三郎。

 

 

　　世界著名日本醫生北里柴三郎，到底是怎樣的人物呢？

 

　　學生時代便立志投身預防醫學事業。1883年進入內務省衛生局工作，1886年起開始長達6年的德國留學生涯，師從病原微生物研究第一人Robert Koch。留學期間成功實現了破傷風菌的純培養。繼而又研究出了血清療法，即將毒性減弱的病毒小劑量地注射入人體，有可能治療和預防疾病。回國後，北里創建了私立傳染病研究所和日本最早的結核治療專科醫院，致力於傳染病的預防和治療工作。

 

 

　　1894年瘟疫隨著感染在世界各地蔓延，香港經歷過恐怖的鼠疫。香港政府於同年5 月11 日宣佈香港為疫埠，禁止華人出境並在憲報提出防疫政策。可是孤軍作戰狀態不妙，隨即轉移向日本政府尋求對策以及支援。

 

　　有見如果香港成為疫埠，向來有頻繁貿易來往的橫濱，神戶以及長崎的港口亦有可能受到波及。日本政府發出緊急支援要求，六名成員的鼠疫調查團旋即成立。北里柴三郎在危急存亡之秋來到香港支援。

 

　　北里博士是日本醫學界最重要的人物之一，我們打算參與的項目，就是他120年前長大的故居，熊本縣南小國町的一棟廢棄房屋。現在房子因大地震而倒塌了。

 

　　修復和使用他學習的房子是一件大事。我認為意義重大，這是土地儲備。

 

　　雖然日本目前人口正在減少，但事實上，你已經可以在北海道的釧路、群馬的水上、瀨戶內群島，當然還有新雪谷看到這種情況的發生，那些20 年前購買土地的人看到價格上漲了1,000 倍或更多。

 

　　農村土地儲備的關鍵是看清一個地區的發展潛力，提前選擇合適的地方，然後持有幾年。幸運的是，外國人普遍認為理想是：沒有鄰居、風景優美、靠近海岸或山脈、交通便利、有一塊像樣的土地。

 

 

　　相反，日本人認為理想的是便利、就業、教育和醫療保健，也就是生活在大城市。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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