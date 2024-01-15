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15/01/2024

萬千星輝頒獎典禮2023｜高海寧贏傅嘉莉奪「女配角」台下佘詩曼感動落淚！「最佳男配角」林子善一上台即跪拜：我跪係想跪父母

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　　《萬千星輝頒獎典禮2023》昨晚（14日）首先頒發「最佳男、女配角」，前日37歲生日的高海寧牛一當旺，成功憑《新聞女王》Cathy許詩晴一角，撼贏另一大熱傅嘉莉奪得「最佳女配角」，亦是高Ling第一次在《萬千星輝頒獎禮》有獎攞。

 

 

　　高Ling激動爆喊，連台下的Man姐佘詩曼亦感動落淚。高Ling說：「多謝《新聞女王》團隊，我要將呢個獎送畀婆婆，我入行15年終於拎到獎！」

 

 

 

 

 

 

　　「最佳男配角」則由林子善憑《隱形戰隊》獲得，出名喊包的他一上台即跪拜，他喊住說：「網民唔鍾意我喊，其實我都唔鍾意喊！」

 

 

 

 

 

　　子善續說：「頭先我跪係想跪父母，因為佢哋帶我嚟呢個世界，多謝TVB，落TVB廣告吖，我好喊得㗎，唔好撩我啦！一生人一次！我要多謝投我票嘅人，多謝高層畀機會我，我唔係TVB親生仔，但我當TVB係屋企，流住TVB血！多謝周星馳先生帶我入行，多謝喺我冇乜嘢做時，曾志偉先生帶我入電影圈；當我想拍電視，黃子華先生帶我入TVB，好多人好錫我。」他不停逐一多謝家人，連頒獎嘉賓朱咪咪都笑他：「究竟你有幾多個屋企人？」

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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