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肥碌大食遊
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15/01/2024

潮汕大食遊（二）

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  • 曾智華

    曾智華

    為食鬼，人稱碌Sir或肥碌。自幼家貧，12歲負責買餸，經常打斧頭通街食，故五呎高竟肥到36吋腰160磅重。長大後，繼續以食食食為志向。如今退休，以橫掃香港美食為人生終極目標！

    肥碌大食遊

    隔周一刊出

Photo: 由作者提供

　　上回講到，今趟殺去潮州，我肥碌第一大驚喜為發現南澳縣的達江大排檔，堅係正！

 

　　不過，更高潮的，跟住落嚟！

 

　　翌日早晨，「潮州K」提議大家只輕嚐酒店的行貨自助早餐，一於留肚，去搵肥佬，歎碗新鮮全豬粿條。

 

　　呢檔嘢，連地址都冇，位在龍北市場旁橫街，大家睇見一棵大樹，上用紅字寫住粿條麵的，就是。早上去，必不會搵錯，因此店清晨四點開始人流不絕，直至十點仍迫爆，非常誇張。肥佬一夫當關，企正門口做生招牌。

 

 

認住龍北市場旁這大樹及肥佬，就一定搵到

 

　　點解呢檔嘢幾十年都咁掂？因天天如是，肥佬凌晨兩點到市場等劏豬，然後揀選最新鮮最肥美的豬雜及豬肉連豬血回店，一家人洗呀洗，搞到四點就擺陣（見圖），迎接返清晨班的客人湧入。全部識途老馬，東指指西點點，將「混什」要求話肥佬知（佢記性特佳），灼熟加菜加粿條，再放入豬骨底絕無味精的湯頭。人人接過後，立即埋頭埋腦「殊殊」聲歎，身體暖暖的再開工。

 

睇睇肥佬個全豬陣及我碗清湯「混雜」棵條，係咪流曬口水呢？

 

　　呢種風味在香港，五六十年代有，之後消失得無影無蹤。再次遇上，但覺回味無窮。

 

粿條麵

位置：龍北市場旁橫街

 

　　食飽飽，大隊人馬衝入龍北市場掃貨，要乜有乜，我掃咗兩隻白切雞及兩斤乒乓波型手搓牛丸，打包回港。

 

　　小休後，全程最高潮嚟喇，「潮州K」神神秘秘：「碌Sir，帶你見識吓呢間潮聚茶館，食牛，簡直夢幻，正到失暈！」

 

　　坐上小巴，左曲十三彎，離開鬧市，轉入民居小巷，停在一所設計典雅的四合院門前。K哥帶隊操入，咦，原來內裏別有洞天，文藝氣息滿溢，最大驚喜，見到巨型圓枱上，早擺好一個令全人類哇哇大叫的汕頭全牛陣。

 

潮聚茶館，沒有耀眼招牌，只似一間低調的四合院建築物

踏入飯廳，真的目瞪口呆，因一張巨型枱，早鋪滿全牛各部份

 

　　呢餐，真真非筆墨所能形容。冇誇張，人人一食完即要求潮州K：「求求你，立即訂下次日子！」

 

潮聚茶館

地址：廣東省汕頭市金平區十一合村中路北26巷5號

電話：180 - 2957 9265

 

　　第三日，離開汕頭前，再去一個型格點參觀，呢幢建築物，並冇中文名，只叫「24H」，口號是——生活，不只是活著（ Life Is Not Merely Living ）。你一聽，會否以為屬「扮嘢之作」」？錯！「24H」其實由一群擁有「激活老式建築」夢想的專業設計師及建築師組成，目標是將一棟又一棟具有傳承及存在價值的老式建築物活化，內外以綠色，時尚及健康形態重新改造，強調必須保留古典風格。

 

 

「24H」的新一代設計師及建築師，擁有化腐朽為神奇的功力

 

　　這團隊在全國已成功活化了十多幢老建築，而汕頭這幢，早成了年青潮人的集中地，可以做民宿、休閒、開會及純歎一杯咖啡或紅酒。

 

　　唔講唔知，原來此處本是堤防工程局，竟然可以變身成如此迷人，有點難以想像。

 

　　作為香港人，我肥碌真真好生羨慕。為何當地政府可以有這種想像力及包容力，讓設計師處處得以自由發揮呢？

 

24H

地址：廣東省汕頭市金平區外馬路165號

電話：189 - 2394 7553

 

 

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