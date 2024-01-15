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15/01/2024

萬千星輝頒獎典禮2023得獎名單+8大看點！邊套劇集成大贏家？馬國明重現「天然呆」表情 / 佘詩曼呼喚初哥哥張智霖 / 林子善得獎爆喊下跪

#TVB #萬千星輝頒獎典禮2023 #視帝 #視后 #藝人 #得獎 #新聞女王 #陳豪 #佘詩曼 #林子善 #高海寧 #麥美恩 #東張西望 #游嘉欣 #鍾柔美 #古佩玲 #炎明熹 #冼靖峰 #丁子朗 #影視娛樂
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Text: Sammy Leung

　　TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》於2024年1月14日晚上舉行，每年大家都十分關注誰會成為TVB的視帝及視后，自己的心水藝人又會不會得獎。好，今次就一次過為大家整合了TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》得獎名單及8大看點！

 

　　TVB的頒獎典禮的香港娛樂圈的一大盛事，很多觀眾每年都會坐定定在家中收看，而《萬千星輝頒獎典禮2023》於2024年1月14日晚上在澳門舉行，到底今年哪一套劇集會成為大贏家？誰又會是今年的視帝、視后呢？我們先看看頒獎典禮的得獎名單！

 

萬千星輝頒獎典禮2023得獎名單

 

最佳劇集：《新聞女王》

最佳男主角：陳豪《破毒強人》

 

圖片來源：YouTube@ TVB (official)

 

最佳女主角：佘詩曼《新聞女王》

 

圖片來源：YouTube@ TVB (official)

 

最佳男配角：林子善《隱形戰隊》

 

圖片來源：YouTube@ TVB (official)

 

最佳女配角：高海寧《新聞女王》

 

圖片來源：YouTube@ TVB (official)

 

大灣區最喜愛TVB男主角：黃宗澤《廉政狙擊》

大灣區最喜愛TVB女主角：佘詩曼《新聞女王》

大灣區最喜愛TVB劇集：《新聞女王》

大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目：《獎門人感謝祭系列》

 

馬來西亞最喜愛TVB男主角：馬國明《新聞女王》

馬來西亞最喜愛TVB女主角：佘詩曼《新聞女王》

馬來西亞最喜愛TVB劇集：《隱形戰隊》

馬來西亞最喜愛TVB綜藝及資訊節目：《隨懿深度行》

 

飛躍進步男藝員：馬貫東

飛躍進步女藝員：劉穎鏇

 

最佳男主持：周奕瑋

最佳女主持：麥美恩

 

圖片來源：YouTube@ TVB (official)

 

專業精神獎：《東張西望》團隊

萬千光輝榮譽大獎：袁志偉

 

最具潛質新人：游嘉欣、鍾柔美、古佩玲、炎明熹、冼靖峰

 

圖片來源：YouTube@ TVB (official)

 

最佳綜藝節目：《中年好聲音》

最佳資訊及專題節目：《無窮之路III - 無垠之疆》

最佳電視歌曲：《Crystal Clear》炎明熹（新聞女王）

 

最佳衣著男藝人︰馬國明

最佳衣著女藝人︰佘詩曼

 

下一頁：《萬千星輝頒獎典禮2023》看點

 

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