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15/01/2024

辦公室政治｜管理層位高權重，為何還要搶下屬功勞？拆解上司職場心理︰耍手段只因怕一件事

#管理 #管理學 #職場 #心理 #辦公室求生術
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　在辦公室爭權奪利的人，為了爭取更多的權力和更高的名位，會不斷玩政治，以達到個人目的，所以這些人多是位高權重。

 

　　以為他們已經上了岸，還有甚麼好爭！

 

　　對不起，他們爭，還是不爭，並不是問題所在，最重要是不讓別人去爭。他們穩如泰山，堅如磐石，就更加不能讓有能力的人上位，威脅他們的位置。

 

　　既然穩如泰山，堅如磐石，還怕甚麼？

 

　　怕自己被取代。

 

　　不是說他位高權重，而且還上了岸嗎？

 

　　對，這是源於他們沒自信心，自己內心沒有強而有力能量，很自然怕失去。

 

　　說得簡單一點，他們心靈有一個黑洞，要靠老闆的認同、職級名位和權力去填補，於是沒完沒了，一直去填補。

 

　　有一年，負責報章一個小版面，當時只有兩、三個同事。雖說新版面小，也總要講得出它的重要性，希望可以產生比小版面大的影響力，從而幫到整份報章。

 

　　之前向老總匯報，綜合了3個內容走向；隨後又跟老總和老闆開會，這反映老闆對新版面的重視程度。

 

　　老闆問我對新版面有甚麼看法和怎樣做時，我說有3個內容走向，第一，……

 

　　對，當我講「第一，……」，還未開口講裏面細節時，老總立即搶著說出我之前向他匯報的內容來，而且他做了筆記，口若懸河，把我匯報給他那3個內容走向，洋洋灑灑說了出來……

 

　　期間不但沒有說出是我的主意，還說他自己經常教我們要學習創新，才可幫到公司發展。

 

　　老闆聽完，對他讚不絕口，說老總十分有創意，還叫我多多向老總學習。

 

　　我當然十分錯愕，那不但是我的原創，而且是我向他匯報後，他獨霸成果，而且還要踩多我一腳，說我們不夠創新。但可以怎樣？說那是我的idea，老總搶了嗎？

 

　　相信許多人也經歷過類似情況。

 

　　辦公室內有不少人就是這樣，即使我自己年紀大了，對辦公室政治看得透徹，也只有一笑置之。

 

　　堂堂一個老總，負責幾十個版面，也為一個小版面的光環而邀功。我經常說，下屬表現得愈好，我愈有面子；我不但不會怕他搶了鋒頭，而且想快點升他職加他人工。

 

　　為甚麼？下屬表現優秀，不是代表我領導有方嗎？

 

　　只是有太多沒自信的人，心術又不正，生怕下屬有表現，威脅他們的位置。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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