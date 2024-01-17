消委會手機App｜6款常見模擬賭博遊戲大檢閱！最高級VIP竟要課金$248萬？未成年都玩得？拆解4大手法引玩家課金、沉迷！消委會5大小貼士防中伏

自從手機應用程式愈來愈方便後，很多人空餘時都會下載不同的App消磨時間，大家又有沒有玩過撲克或麻雀等模擬賭博遊戲？近日，消委會實試了6款模擬賭博遊戲App，看看它們的營運手法怎樣令你願意課金！

消委會去年10月份在App Store和Google Play上的「最高收益」（top grossing）排行榜，選了6款有提供的模擬賭博遊戲，分別為：

1. 大福Online

2. 金猴爺老虎機

3. 神來也麻將

4. 麻將 明星3缺1

5. 開心鬥一番

6. 富豪娛樂城

以上6款遊戲都有表明其服務對象為成年人或年滿18至21歲的人士，但事實上全部都可以讓玩家直接進入遊戲，不用註冊或輸入出生日期，所以消委會認為在預防未成年人士遊玩模擬賭博遊戲上全部商戶都未有足夠措施。在App Store和Google Play兩個應用程式商店都有設有年齡分級機制，家長可於子女的帳戶設定「家長監控」（parental control）功能，限制他們下載特定分級的應用程式。

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