消委會儲水式電熱水爐實測！$6,980德國德信比最高分氣霸、西德寶貴近一倍！邊款加熱速度最快？供應熱水時間最長？最慳電？即睇詳細評分

工作一整天，回家後沖一個熱焫焫的熱水涼，洗去一身疲勞，是每日的小確幸。但對使用儲水式電熱水爐的家庭而言，冬天洗澡猶如行刑，他們需與爐具的熱水供應鬥快，以免熱水沖完頭後不夠沖身，因此一個表現良好的儲水式電熱水爐非常重要。消委會近日與機電工程署測試市面上12款儲水式電熱水爐的效能表現和安全性，包括花灑式和無排氣管式樣本，整體性能表現不錯；但怎樣可以揀到一個加熱速度快、持續供應熱水時間長、慳電又便宜的電熱水爐呢？即睇消委會報告！

是次測試涵蓋12款家用儲水式電熱水爐（即是將冷水加熱並儲存在儲水缸內的電熱水爐），包括6款花灑式和6款無排氣管式樣本，當中7款為單膽及5款為雙膽款式。所有樣本的額定輸入功率為3,000瓦特，額定容量從14升至35升不等，價錢從$1,280至$6,980（不包括安裝費）。綜觀所有樣本，價格最高的「德國德信」電熱水爐（$6,980）總評分僅得3星，比總評分最高、達4.5星的「西德寶」電熱水爐（$3,480）價錢貴近一倍，反映價錢與質素未必成正比。

12款家用儲水式電熱水爐樣本。

（消委會圖片）

「西德寶」電熱水爐性價比最高！

消委會實測電熱水爐 | 花灑式持續供應熱水時間較長

使用儲水式電熱水爐，用家最關心熱水量是否足夠以及所需的加熱時間。消委會量度各樣本輸出熱水的溫度達到溫升約50°C（即從約10°C升至60°C）所需時間，結果發現花灑式和無排氣管式的表現相近，以每升容量比較，花灑式樣本需時從1.12分鐘至1.28分鐘，最快與最慢的樣本分別為「威寶牌」和「名將牌」；而無排氣管式則由1.07分鐘至1.37分鐘，最快與最慢的樣本分別為「德國德信」和「薏莎牌」；所有樣本實際總加熱時間從17至42分鐘不等。電熱水爐的容量愈高，所需的預熱時間較長，供應熱水的總時間亦會較長。而花灑式電熱水爐量得的最高水溫，比無排氣管式的較高。

至於電熱水爐供應熱水的時間，花灑式樣本的整體表現較佳，每升容量可持續供應熱水0.41分鐘至0.54分鐘，當中有3款達0.5分鐘或以上，包括「西德寶」、「真富」及「威寶牌」；而無排氣管式則由0.3分鐘至0.4分鐘。不過，即使是最高容量35升的樣本，實際供應熱水的時間也少於15分鐘，而容量較小的樣本，如德國寶，供應熱水的時間更短至6.6分鐘。怎樣可以增加供應熱水的時間？消委會建議可配上較慳水（即每分鐘水流量較少）的花灑頭，但提醒，如使用花灑式電熱水爐，只可安裝原廠或生產商認可的花灑頭，否則有機會導致電熱水爐爆炸。

（消委會圖片）

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