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16/01/2024

賴清德勝選，大陸銀彈攻勢料升級

#台灣熱話 #民進黨 #賴清德 #兩岸關係 #大國博弈 #選舉 #中美關係
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　台灣大選由賴清德和蕭美琴的公認「雙獨」（賴清德曾公開表明自己是「務實台獨工作者」，蕭美琴則兩度被國台辦列為「台獨頑固分子」）組合勝出，因北京早就將兩人政治傾向定調為「台獨」，一般認為不會像蔡英文上任之初有所謂蜜月期，先來一段聽其言觀其行的時間，而是直接對台施壓。島內傳媒亦紛紛猜測北京這次起手式的力度和手段。

 

　　多年來，大陸方面於選後對台施壓，大多以軍演為主、官員批評為輔。但今次大選前，商務部提出「對台貿易壁壘調查」，被認為是改以「銀彈」取代「飛彈」的施壓方式。

 

賴清德贏得選舉，兩岸關係料將進一步緊張。

 

　　果然，商務部由預定選前一天公布結果提前到去年底，認定台方構成貿易壁壘，隨即取消12項石化貨品優惠關稅。到了選前三天的緊要關頭，矛頭更指向農漁、機械、紡織、汽車零配件等貨品，研議取消優惠。顯然是對一向支持綠營，尤其是南部台南、高雄和屏東的漁農業，作出警告。

 

　　選前不少預測認為，如果國民黨侯友宜或者民眾黨柯文哲當選，貿易壁壘反擊可能高高舉起、輕輕放下，賴清德當選則完全相反，甚至可能取消ECFA（兩岸經濟合作框架協議）。ECFA是當年馬英九執政時期，兩岸基於承認「九二共識」的基礎之下，中方對台讓利。現在賴清德不但不承認這個共識，更在當選記者會中，直接以「中國」稱呼，連稍為客氣的「中國大陸」都不用，進一步邁向所謂「兩國論」方向。

 

侯友宜個人魅力不足，未能吸引藍營以外多數選民認同。

 　　

　　早前蔡英文宣稱，大陸在高科技方面，例如高端芯片仍需要台灣產品，不會貿然取消ECFA。然而，台灣的官員顯然一向習慣站在經濟的角度，而非中共的民族主義角度審視ECFA。畢竟，在大陸最重視的民族大義之下，北京方面不一定會顧及取消ECFA對自身的影響。尤其美國近期祭出連串對大陸的高科技制裁，限制高端芯片和設備出口，賴清德為了得到美國的保護，更會順從美國的要求甚至加碼辦理，就算中國大陸仍維持ECFA，民進黨政府可能主動禁止相關產品出口。

 

　　而更嚴重的問題，是台方只想到對岸最壞情況是取消ECFA，更進一步的手段，例如對台經濟制裁，則未見有官員提及如何因應。

 

　　蔡英文上任後，靠兩岸貿易賺取外匯依賴度不減反增，雖然在疫情期間和中美對抗下，去年開始減少，但仍達1500多億美元，對大陸順差805.5億美元。反觀去年台灣對美國和東盟的貿易順差約350多億美元，加起來都比不上大陸市場。北京一旦對台展開經濟報復措施，傳統產業勢必受到極大衝擊。

 

　　大選過後，一些外國傳媒分析，賴清德當選將加速大陸武統的準備。不過我認為，至少今年不會發生。原因在於中美近期都採取措施試圖緩和關係，國家主席習近平訪美與拜登會面時清楚表明，並沒有2027年、2035年武力攻台的計劃。但外媒亦引述消息指，習近平私底下告訴拜登，一定會在他任期內解決台灣問題，首選是以和平方式達成統一目標。

 

　　美國今年11月大選，拜登處理俄烏戰爭已讓他焦頭爛額，無暇顧及內政，通脹、治安、南部非法移民等棘手內政問題更成為共和黨猛烈攻擊目標，拜登絕不希望再捲入台海這條麻煩的戰線。在這個情況下，相信中美會暫時「共管」賴清德，讓他至少在言行上不能觸及中方的「台獨」定義。當然，大陸方面不可能停止施壓，除了讓瑙魯與台「斷交」等「外交」手段，相信未來幾個月「銀彈」攻勢將一浪接一浪，端看民進黨當局如何回應。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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