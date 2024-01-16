  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 中國恒大 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

16/01/2024

美國人的「末日消費」

#財金大勢 #美國經濟 #末日消費
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　在「幾時減息」這問題上，美聯儲局和市場一直存在分歧，而且都在等數據來支持、確認。本周市場焦點之一是明天（17日）公布的美國12月零售銷售數字，市場預期上升0.4%，比11月份的0.3%升幅為佳。不過，若上月零售銷售數據是由美國人「末日消費」搭建出來的話，它有多大的參考價值，投資者應心裏有數。

 

　　「末日消費」是金融科技資訊平台Intuit Credit Karma在一項研究報告中，用來形容消費者不顧自己經濟狀況，卻透過花錢來減壓的現象。這種現象在美國年輕人（Z和千禧世代）中最為常見（分別佔35%和43%），它也可能隨著愈來愈多美國人擔心當地經濟變差，以及自己的財務而愈來愈普遍。

 

調查：96%受訪者憂經濟

 

　　該項調查由Intuit Credit Karma委託Qualtrics，於2023年11月3日至9日期間，在美國線上進行，對象為1004名18歲及以上的成年人。調查顯示，幾乎每名受訪者（96%）都擔心經濟狀況，這給他們的財務造成壓力。

 

　　三分二受訪者表示，當前的經濟狀況令他們對自己的財務狀況感到焦慮，其中Z世代和千禧世代（71%）最感焦慮。諷刺的是，逾四分一（27%）的受訪者會透過「末日消費」來減壓。由於支出增加，有近三分一（32%）受訪者在之前6個月便欠下了更多債務。

 

　　「借錢梗要還」，但美國人似乎全沒有這個概念。即使他們已背負著沉重債務，仍瘋狂消費，也不管那已遠超他們的經濟能力，於是便累積了更多新債。根據Experian的數據，去年美國每個家庭平均欠債高達103,358美元，即約80餘萬港元，欠債情況可謂令人震驚，而第二季美國消費者的欠債總額為16.84萬億美元！

 

先買後付　不管債纏身

 

　　美國消費者這種「有錢今朝使」的心態，導致他們的財務狀況比以往任何時候都更為惡劣。不過，美國零售聯合會（NRF）早前數據反映，2023年「黑色星期五」促銷的購物者人數卻創下歷史新高（圖一至三），讓美國人繼續沉醉，繼續消費。事實是，當中許多人都是先買後付，那怕債務不斷膨脹，宏觀經濟和政治也存在更廣泛的不確定性，美國人就是先花了再想後果。

 

 

 

 

　　去年已有數據顯示，假期消費已回復到疫情前。根據萬事達卡SpendingPulse的數據，從去年11初到平安夜，美國零售額增長了3.1%。據稱，數據衡量了實體店及網購的銷售額，消費市道前景似乎也很樂觀。美銀經濟師Michael Gapen稱，華府在統計上將作出調整，令到上月零售銷售看來十分強勁，反映消費者開支態度仍良好。

 

美國上下　自欺欺人

 

　　若有人認為，美國這批消費者像美經濟一樣「有韌性」便錯了。美經濟如何不敢說，但只要看他們仍未還清上一年同期的債務，卻已花光了積蓄，令今時債務比以往任何時候都更深，便知道情況有多不妙。

 

　　既然債台高築，還清欠債的希望又渺茫，「末日消費」便成為了美國人一種矛盾的心理紓緩劑。有些情況下，「末日消費」也是美國人自欺欺人的一種方式。

 

　　不少人喜歡將高消費視為美國經濟實力的指標，但他們似乎刻意忽略了某些事實，例如許多消費者其實已碌爆了信用卡，為自己挖更大更深的坑，企圖解決財務壓力。也許，他們其實都只是仿效美政府和央行的做法。

 

　　鮑威爾曾指美國通脹屬「暫時性」，並將物價上升歸咎於貨幣政策以外的因素，包括強勁的需求、不尋常的供應限制，甚至勞動力等。今時減息快到，也意味著美元將跌。

 

　　對美國的「末日消費者」來說，美元購買力下降，加上較低的借貸成本造就更便宜的債務，只會進一步強化他們的行為，誘使他們跟美政府和央行一樣，繼續做其「大花筒」。當他們花光了積蓄，信用卡又被碌爆了，債愈拖愈多至爆煲時，便不單是他們消費的末日，恐怕也將是美國經濟的末日。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多缸邊隨筆文章

你可能感興趣

#財金大勢 #美國經濟 #末日消費

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk