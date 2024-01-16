美國人的「末日消費」

在「幾時減息」這問題上，美聯儲局和市場一直存在分歧，而且都在等數據來支持、確認。本周市場焦點之一是明天（17日）公布的美國12月零售銷售數字，市場預期上升0.4%，比11月份的0.3%升幅為佳。不過，若上月零售銷售數據是由美國人「末日消費」搭建出來的話，它有多大的參考價值，投資者應心裏有數。

「末日消費」是金融科技資訊平台Intuit Credit Karma在一項研究報告中，用來形容消費者不顧自己經濟狀況，卻透過花錢來減壓的現象。這種現象在美國年輕人（Z和千禧世代）中最為常見（分別佔35%和43%），它也可能隨著愈來愈多美國人擔心當地經濟變差，以及自己的財務而愈來愈普遍。

調查：96%受訪者憂經濟

該項調查由Intuit Credit Karma委託Qualtrics，於2023年11月3日至9日期間，在美國線上進行，對象為1004名18歲及以上的成年人。調查顯示，幾乎每名受訪者（96%）都擔心經濟狀況，這給他們的財務造成壓力。

三分二受訪者表示，當前的經濟狀況令他們對自己的財務狀況感到焦慮，其中Z世代和千禧世代（71%）最感焦慮。諷刺的是，逾四分一（27%）的受訪者會透過「末日消費」來減壓。由於支出增加，有近三分一（32%）受訪者在之前6個月便欠下了更多債務。

「借錢梗要還」，但美國人似乎全沒有這個概念。即使他們已背負著沉重債務，仍瘋狂消費，也不管那已遠超他們的經濟能力，於是便累積了更多新債。根據Experian的數據，去年美國每個家庭平均欠債高達103,358美元，即約80餘萬港元，欠債情況可謂令人震驚，而第二季美國消費者的欠債總額為16.84萬億美元！

先買後付 不管債纏身

美國消費者這種「有錢今朝使」的心態，導致他們的財務狀況比以往任何時候都更為惡劣。不過，美國零售聯合會（NRF）早前數據反映，2023年「黑色星期五」促銷的購物者人數卻創下歷史新高（圖一至三），讓美國人繼續沉醉，繼續消費。事實是，當中許多人都是先買後付，那怕債務不斷膨脹，宏觀經濟和政治也存在更廣泛的不確定性，美國人就是先花了再想後果。

去年已有數據顯示，假期消費已回復到疫情前。根據萬事達卡SpendingPulse的數據，從去年11初到平安夜，美國零售額增長了3.1%。據稱，數據衡量了實體店及網購的銷售額，消費市道前景似乎也很樂觀。美銀經濟師Michael Gapen稱，華府在統計上將作出調整，令到上月零售銷售看來十分強勁，反映消費者開支態度仍良好。

美國上下 自欺欺人

若有人認為，美國這批消費者像美經濟一樣「有韌性」便錯了。美經濟如何不敢說，但只要看他們仍未還清上一年同期的債務，卻已花光了積蓄，令今時債務比以往任何時候都更深，便知道情況有多不妙。

既然債台高築，還清欠債的希望又渺茫，「末日消費」便成為了美國人一種矛盾的心理紓緩劑。有些情況下，「末日消費」也是美國人自欺欺人的一種方式。

不少人喜歡將高消費視為美國經濟實力的指標，但他們似乎刻意忽略了某些事實，例如許多消費者其實已碌爆了信用卡，為自己挖更大更深的坑，企圖解決財務壓力。也許，他們其實都只是仿效美政府和央行的做法。

鮑威爾曾指美國通脹屬「暫時性」，並將物價上升歸咎於貨幣政策以外的因素，包括強勁的需求、不尋常的供應限制，甚至勞動力等。今時減息快到，也意味著美元將跌。

對美國的「末日消費者」來說，美元購買力下降，加上較低的借貸成本造就更便宜的債務，只會進一步強化他們的行為，誘使他們跟美政府和央行一樣，繼續做其「大花筒」。當他們花光了積蓄，信用卡又被碌爆了，債愈拖愈多至爆煲時，便不單是他們消費的末日，恐怕也將是美國經濟的末日。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）