2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

上集同大家講完屬鼠、牛、虎、兔朋友嘅運程，今次師傅靈靈法就同大家講下龍、蛇、馬、羊嘅生肖運程！屬龍犯兩種太歲係唔係好嚴重？屬邊個生肖運勢最好？片尾仲有新年發財攻略！想知點樣先可以招財進寶，記得睇片呀！



2024生肖流年運程 - 龍

吉星：歲駕、華蓋

凶星：黃幡、劍鋒

屬龍今年2024易有意外、受傷，開車或操作大型金屬機器之人要更小心注意安全。工作上壓力亦會大增，影響心理質素。

宜：太歲作福、佩戴猴或鼠形飾物

財運：★★★★☆

健康：★★☆☆☆

感情：★☆☆☆☆



2024生肖流年運程 - 蛇

吉星：太陽、文昌、天喜

凶星：孤辰、劫煞、晦氣

吉星眾多，女士魅力提升，易有男貴人扶持，有利文職、讀書，可多進修自我增值。人際關係方面，是年光茫四射宜謹慎應對，以免樹敵。男士因孤辰，對伴侶會有不良影響。

宜：太陽星君作福

財運：★★★★★

健康：★★★☆☆

感情：★☆☆☆☆





2024生肖流年運程 - 馬

吉星：天解

凶星：喪門、血刃、浮沉、災煞

事業上之問題能迎刃而解，但家中長者易出毛病。是年易生意外、有水險，活動時必須注意安全。

宜 作風水佈局、佩戴羊形飾物、文昌星君作福。

財運：★★★☆☆

健康：★★☆☆☆

感情：★★★☆☆



2024生肖流年運程 - 羊

吉星：天乙、太陰

凶星：貫索、勾絞

是年有貴人相助，易受女上司、老闆賞識。但事事受到束縛，發展受掣肘，口舌是非亦會多，影響感情。

宜 佩戴馬形飾物、太陰星君作福。

財運：★★★★★

健康：★★★☆☆

感情：★★★☆☆



片尾仲有新年發財攻略！想知點樣先可以招財進寶，記得睇片呀！