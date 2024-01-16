  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
師傅靈靈法
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

16/01/2024

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

上集同大家講完屬鼠、牛、虎、兔朋友嘅運程，今次師傅靈靈法就同大家講下龍、蛇、馬、羊嘅生肖運程！屬龍犯兩種太歲係唔係好嚴重？屬邊個生肖運勢最好？片尾仲有新年發財攻略！想知點樣先可以招財進寶，記得睇片呀！


2024生肖流年運程 - 龍
吉星：歲駕、華蓋
凶星：黃幡、劍鋒
屬龍今年2024易有意外、受傷，開車或操作大型金屬機器之人要更小心注意安全。工作上壓力亦會大增，影響心理質素。
宜：太歲作福、佩戴猴或鼠形飾物
財運：★★★★☆
健康：★★☆☆☆
感情：★☆☆☆☆

2024生肖流年運程 - 蛇
吉星：太陽、文昌、天喜
凶星：孤辰、劫煞、晦氣
吉星眾多，女士魅力提升，易有男貴人扶持，有利文職、讀書，可多進修自我增值。人際關係方面，是年光茫四射宜謹慎應對，以免樹敵。男士因孤辰，對伴侶會有不良影響。
宜：太陽星君作福
財運：★★★★★
健康：★★★☆☆
感情：★☆☆☆☆


2024生肖流年運程 - 馬
吉星：天解
凶星：喪門、血刃、浮沉、災煞
事業上之問題能迎刃而解，但家中長者易出毛病。是年易生意外、有水險，活動時必須注意安全。
宜 作風水佈局、佩戴羊形飾物、文昌星君作福。
財運：★★★☆☆
健康：★★☆☆☆
感情：★★★☆☆

2024生肖流年運程 - 羊
吉星：天乙、太陰
凶星：貫索、勾絞
是年有貴人相助，易受女上司、老闆賞識。但事事受到束縛，發展受掣肘，口舌是非亦會多，影響感情。
宜 佩戴馬形飾物、太陰星君作福。
財運：★★★★★
健康：★★★☆☆
感情：★★★☆☆

片尾仲有新年發財攻略！想知點樣先可以招財進寶，記得睇片呀！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多師傅靈靈法文章

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk