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16/01/2024

李龍基未婚妻當眾遇襲受傷被轟呃錢悔婚！婚事延期有原因？李龍基澄清5件事：7個物業沒有轉名

#李龍基 #Chris #王青霞 #呃錢 #影視娛樂 #澄清
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　　現年73歲的李龍基跟比他細36歲的女友Chris（王青霞）拍拖多年來，由於年齡差距的關係，外界一直都有不少聲音，為了感激女友的照顧和愛護，他早前揚言大灣區的七個物業會全部轉名到Chris的名下，即時引起不少爭論。特別是近日兩人婚事因Chris家中有白事延期，即時傳出Chris收到物業之後就悔婚。近日Chris突然遭多名壯漢狂轟「呃錢」兼推倒受傷，李龍基認為事態嚴重，決定開腔澄清傳聞。

 

 

　　據報道指Chris早前搭小巴竟然當眾遇襲，對方大聲喝罵她：「賤人！嘔返基哥嗰七層樓出嚟！」而Chris因此被推跌兼踢腳受傷，臉部、膊頭、腰、腳等全身多處瘀傷，非常可憐。

 

　　為此，李龍基公開澄清五大傳聞，第一他並沒有將名下七個物業轉名到Chris，只是訪問時被誤會，起初不打算特別澄清傳聞，反正Chris都不介意，沒想到竟然演變出被打的事件。此外，李龍基指Chris本身家底不錯，根本就無須要貪他的身家，他指Chris的爸爸起初一直反對兩人交往，以名車、股份等利誘Chris離開李龍基，但Chris都不為所動，而Chris本身都有兩個過千呎物業在手。

 

 

 

 

 

 

 

　　第二，曾經有傳聞指Chris在東莞做「坐枱」小姐，李龍基指Chris十歲就去美國讀書，而且精通琴棋書畫，家底豐厚根本沒可能要窮到做小姐。

 

　　第三，Chris的畫功高超，刻畫人像時仿真度高，被誤以為是電腦代筆，她表示自己每幅畫都花三星期去畫，反問為何香港會有如此低質素的人。

 

　　第四，Chris跟李龍基的子女相處融洽，並非傳聞中子女投訴Chris只一心為爭取李龍基的家產，反而子女不時傳短訊給Chris，感激她照顧好爸爸。

 

　　第五，Chris從沒打算悔婚，原來2023年年底舉辦婚禮，只因為Chris家中有白事至少100日不可以辦喜事，才不得不延期。

 

　　李龍基指老夫少妻惹來不少閒言閒語，只是大家不相信真愛的存在，兩人預計在美國簽紙結婚，低調不打算辦婚宴，李龍基稱希望給Chris一個名份，對她的家人有一個交代。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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