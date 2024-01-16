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16/01/2024

萬千星輝頒獎典禮2023｜炎明熹露黑色bra著紅色絲襪被笑「紅鶴裝」！暴露身型2大缺點？網民指時裝災難：炒咗個造型師

#時裝災難 #炎明熹 #Gigi #黑色bra #紅色超級短裙 #紅色透視絲襪 #影視娛樂
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　　18歲炎明熹（Gigi）早前以破格造型出席《萬千星輝頒獎典禮2023》引起洗版式討論，有網友認為她造型有突破，不過更多Gi炎粉大鬧造型師「大整蠱」，是完全是「時裝災難」。

 

　　Gigi昨日上身穿恤衫露黑色bra，下身穿紅色超級短裙，加上紅色透視絲襪，大曬長腿。她受訪時笑言：「今次係好新嘗試，希望大家會眼前一亮。（衣著愈來愈大膽？）我唔知有冇大膽咗。之前都收到唔同意見，有啲人好鍾意，有啲人唔鍾意，但我會多方面嘗試唔同風格。今次我向家人保密咗（衣著），其實我父母幾開放，我著乜嘢佢哋都鍾意，但要喺健康嘅範圍。」

 

 

 

　　雖然今次Gigi勇於嘗試，但卻惹來網民批評，指她連月來的造型完全是「時裝災難」，今次則勁似紅鶴：「成隻紅鶴咁！全晚最醜！第一醜！」、「時裝災難」、「老實講Gigi實力擔當，可唔可以畀套正常衫佢呀」、「Gigi要反抗，唔好畀咩你都穿」、「百變形象唔係咁搞」、「Gigi衣著髮型都唔掂」、「服裝設計要炒魷」、「點解要令Gigi自暴其短？」、「GIGI炒咗個造型師啦」。

 

 

　　著名時裝設計師何國鉦在接受傳媒訪問時今次造型暴露了Gigi身形兩大缺點：上圍唔豐滿及大腿粗。他認為Gigi可塑性好高，讀時裝設計的她應有自己的fashion sense，「唔應該被擺佈。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　有網友發現Gigi的一身服裝其實出自倫敦小眾品牌David Koma ，官網現正做特價6折，上身白色裇衫外套折後要$10200，而下身短裙6折後$7850，加上黑色BRA TOP及絲襪，估計折後都要兩萬多港元。

 

 

 

轉載自: 晴報

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