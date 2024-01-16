穿搭技巧｜2024年復古風「祖父美學」席捲衣櫥！可與另一半共享的衣著風格？OL必備3大重點單品 + 穿搭貼士

2024年初送上一個有趣的時尚資訊 ── 復古風即將席捲我們的衣櫥！有趣點不在於復古，而是靈感來自Our dearest grandpa 的「祖父美學」！#GrandpaCore 在TikTok上的瀏覽量已超過1,650萬次，是個不可不知的美學趨勢！它可不是男士專屬，這種舒適又時尚的穿搭比較中性，是可以男衣女穿甚至單品共用的風格。看看如何將這個充滿懷舊格調的美學注入上班穿搭之中！

重點單品一：針織品（Knit）

針織品包括毛衣背心（V領圓領均可）、中性開襟外套（Cardigan）、套頭針織（Jumper），重點在於尺碼 ── 大一碼！稍微寬鬆的舒適感是精髓！

重點單品二：粗花呢外套（Tweed）

祖父美學中的Tweed可不是香奈兒那種精緻淑女款外套，取而代之的是版型略為寬鬆帶有帥氣感的外套。寬鬆版型在去年的男裝中佔據主導地位，2024也將會繼續，男女都是透過直筒褲使用層次穿搭來體現祖父美學。(Pic 5-6)

重點單品三： 樂福鞋 （Loafer）

祖父美學中，牛津鞋會取代精緻女性化的幼跟鞋，男女均會把褲子捲起來看到襪子及皮革樂福鞋。

即使爺爺打扮不是你杯茶，以上三項單品都屬經典百搭入手也無礙！如果這個有趣的趨勢正合您意，這個冬季至春季正是您展示時尚的好機會！

穿搭貼士

1） 懷舊色彩圖案組合

濃郁豐富的色調如：棕啡色、橄欖綠、啡紅色是最有爺爺元素的色彩，如果您不喜歡太濃郁的顏色，可以使用灰色、米色及柔和的大地色調單品來淡化它的色調。圖案多見帶有濃烈祖父氣息的格紋、條紋和變形蟲（Paisley）圖案，結合一起也不會突兀。

2）層次

在早晚稍涼的日子，在恤衫外罩針織品（重點單品一）最為適合；天氣寒冷的日子配搭粗花呢外套（重點單品二）甚至中長乾濕褸，這種層次造型除了冬季可穿也非常適合過渡到春季。

3）保留個人特式

如果潮流不能表達你的個性就變得毫無意義，所以1-2件能夠營造祖父氛圍的單品就已足夠！可嘗試在Casual Friday利用寬鬆牛仔褲與毛衣或寬鬆西裝外套，配搭漆皮樂福鞋和金色首飾，完美打造時尚的商務休閒造型。