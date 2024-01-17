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17/01/2024

酒店集團憑「以人為本」留人才！升級後勤設施、信任支持僱員！如心集團總裁︰建快樂現代工作環境

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來自英國的如心酒店集團總裁曼寧亦深明「己所不欲，勿施於人」道理，認為想員工為公司及顧客設想，企業便先要為員工設想。（陳靜儀攝）

 

　　人才荒下，企業要吸引人才及留人，除了靠「銀彈」攻勢外，更需以人為本。來自英國的如心酒店集團總裁曼寧（Simon Manning），深明理解各地文化的重要性，及「己所不欲，勿施於人」的道理。

 

　　他認為，管理層需要從員工出發，了解在地文化，使企業與員工步伐一致。藉堅守僱員承諾的「啟發、信任、支持和尊重」，照顧好員工，好讓員工也將心比心地照顧客人。

 

　　從事酒店業逾30年的曼寧，加入如心酒店集團前，在北美、歐洲和亞太地區的知名酒店集團從事銷售、行銷和開發工作，曾為任職的集團業務由8間酒店擴展至21間；也曾負責管理中、日、韓多達60間酒店。

 

　　跨越全球多國的豐富經驗，使其明白到身為領導者，必須設立企業願景，激勵員工並使其專注於實現願景。而要實踐企業願景，除了要考慮業務模型，亦必須顧及和尊重當地的文化規範。

 

信任支持僱員 助發揮所長

 

　　曼寧指，理解在地文化的最佳方法，是多傾聽和去了解當地人。繼而才能調整公司願景和使用不同的管理技巧，確保集團與員工步伐一致。「如在發展中國家，（領導者）需要給予更多的指導和指示，並且放慢（實踐願景）速度；在已開發國家或城市，人們教育程度較高，也許與公司願景較一致，速度則可以快很多。」

 

　　懷著打造香港領先酒店集團願景，並要面對疫情過後酒店業復甦緩慢及人才短缺的挑戰。他認為更應該將心比心，善待員工。「憑藉良好文化及員工福利，使之相應地變成員工對公司的滿意度。」

 

　　所謂的良好文化，是指該集團「以人為本，由心而發」的僱員承諾，透過啟發、信任、支持和尊重僱員，以及致力提升他們的福祉，為員工提供愉快的工作環境和體驗，並以僱員的表現和潛力作出嘉許及獎勵，令他們在事業發展上盡展所長。

 

　　如該集團近年實行5天工作周，並升級所有後勤設施，包括建立新食堂和更衣室等，則是為了進一步提升員工工作環境質素。

 

培養共融文化 建快樂工作環境

 

　　曼寧續稱，與員工相處歸根結柢離不開尊重、真誠和信任。每個員工都應受到鼓勵及讚賞，並且需明白其意見會被傾聽和尊重；在展現信任和尊重方面，整個管理層亦必須全心全意地做，且要真誠。「好讓員工從上到下看到這一點，如果他們喜歡和我們一起工作、喜歡我們的文化，那麼就沒有理由離開。」

 

　　作為集團舵手，他亦以培養共融文化，建立一個快樂和現代的工作環境為目標，致力為員工樹立榜樣，期望能成為鼓舞人心、推動及協助團隊主動地獲得更多成就的領導者。

 

 

 

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