58歲林保怡被瘋傳與男友外國註冊結婚！急發聲明澄清：停止傳播虛假信息！曾與「香港先生」傳緋聞多年

58歲林保怡日前獲邀出席《萬千星輝頒獎典禮2023》，並與羅嘉良一齊頒發「大灣區最喜愛TVB」系列的四個大獎，不少觀眾稱勾起不少集體回憶。保怡接受訪問時坦言收到《刑偵12》的劇本初稿，仍然在考慮是否接拍這次的角色，而他又表示跟羅嘉良從未合作過，好期待可以「鬥戲」過戲癮。不過近日內地新聞內容農場不斷推出林保怡結婚消息，指他跟男朋友在外國註冊結婚。

多個內地內容農場的網頁傳出「港媒曝林保怡與同性男友在國外結婚」、「與同性男友國外結婚，相伴15年終修成正果」、「林保怡國外和男友結婚了，尊重祝福」、「曝香港男演員林保怡與戀愛15年的同性男友結婚」等等，標題吸睛亦牽引不少網友相信兼送上祝福。不過林保怡竟急發「嚴正聲明」公開澄清，更留言說：「維護良好網絡環境，停止傳播虛假信息。」

聲明內容如下：

近日，本團隊關注到部分網絡用戶及自媒體賬號通過新浪微博等多個網絡平台，發布、傳播、炒作針對演員林保怡先生的虛假言論，其內容屬於惡意造謠。不實內容一經發出，便引發公眾對林保怡先生的誤解。

為了維護林保怡先生的合法權益，團隊在此嚴正聲名：

一、請企圖惡意引導輿論、捏造、發布、傳播虛假信息者立即停止侵權行為，並刪除虛假不實言論信息。

二、呼籲公眾停止傳播、擴散、搬運外網虛假不實信息等行為，以避免造成更嚴重的侵權損害後果。若侵權損害後果不斷擴大，根據我國法律規定，相關主體及關聯賬號則承擔法律責任。

三、本團隊已對上述侵權行為以及對包括但不限於以下圖片內的賬號進行了證據保全，必要時將通過法律途徑追究上述侵權主體的法律責任。

在此林保怡先生呼籲網絡用戶合法使用網絡平台，共同維護健康良好的網絡環境。特此聲明！

林保怡先生團隊

2024年1月15日

林保怡早於1989年以歌手身分入行，後來輾轉到TVB做演員，主力拍劇，多年來演過不少經典劇集，如《壹號皇庭》、《金枝慾孽》、《火舞黃沙》等等，不過多年來甚少與女拍檔傳出緋聞。反而，林保怡曾經跟參選2005年度第一屆《香港先生選舉》而入行的彭冠期（現名：彭罡原）傳出同性緋聞，當時有消息指彭冠期母親離世時大受打擊，幸得林保怡寸步不離守在彭冠期的身邊，感情深厚，不過這段緋聞沒有承認過，亦隨日子而無疾而終。後來，傳媒多次拍到林保怡跟男助理，又傳出緋聞，不過林保怡同樣將私人生活低調處理，未有回應。