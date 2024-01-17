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17/01/2024

天文台料周末冷鋒殺到+有驟雨！渣馬開跑日跌至15°C！下周有一日最清涼低見10°C！即睇未來9日天氣預測

#打工仔 #Pantry熱話 #天文台 #季候風 #天氣 #冷鋒 #保暖 #渣馬 #渣打馬拉松
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Text: Louise Yuen

　　天文台表示，一道冷鋒將於周末橫過華南，預料該區氣溫於星期日顯著下降，而且或會帶來一兩陣雨，特別提醒參加渣打馬拉松選手小心路面濕滑。受強烈冬季季候風影響，下星期二、三的天氣將逐步轉冷，預料本港最低氣溫可降至 11 度或以下！即睇詳細天氣報告。

 

　　天文台指，一股清勁的東北季候風會在今日（17 日）繼續影響華南沿岸。隨著季候風在本週後期緩和，廣東地區氣溫逐步回升，星期六日間相當溫暖，最高氣溫約 26°C。不過天文台也料一道冷鋒會在星期六晚至星期日早上橫過華南沿岸，隨後數日該區天氣因強烈冬季季候風而顯著轉冷，同時高空擾動亦為該區帶來有雨的天氣。料今個星期日舉辦的渣打馬拉松，當日最低氣溫為 15 度，比起前一日的 19 度至 26 度，氣溫急跌 4 度。

 

（圖片來源︰渣打香港馬拉松 Standard Chartered HK Marathon）

 

　　受強烈冬季季候風影響，下星期二、三的天氣更逐步轉冷，預料本港最低氣溫可降至 11 度或以下，1 月 24 日更低見 10 度，大家出門前要注意保暖。

 

未來 9 天天氣預報

1月17日（星期三）17至21 °C：短暫時間有陽光。晚上大致多雲。

1月18日（星期四）19至23 °C：大致多雲，日間短暫時間有陽光。

1月19日（星期五）19至24 °C：短暫時間有陽光。

1月20日（星期六）19至26°C：大致多雲。日間部分時間有陽光及相當溫暖，晚上有一兩陣雨。

1月21日（星期日）15至21°C：氣溫顯著下降。短暫時間有陽光，日間乾燥。

1月22日（星期一）14至18 °C：大致多雲。早晚相當清涼。

1月23日（星期二）11至15 °C：大致多雲，有一兩陣雨。早晚寒冷。

1月24日（星期三）10至15 °C：部分時間有陽光及乾燥。早上寒冷。

1月25日（星期四）13至18 °C：部分時間有陽光。早上相當清涼。

 

（圖片來源︰香港天文台）

 

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