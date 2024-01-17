職場女王Son姐｜遇衰老闆就Hea做？上下不和是攬炒！教管理層一招應對不合作下屬！

很多打工仔對老闆失望，是因為對老闆有期望，即使不是英明神武，處事起碼公道，規則最少清楚，處事應該認真，對人必須尊重。結果大失所望，因為能夠達得到以上所列出的基本的老闆，實屬罕見，如果大家有幸遇上，必須要好好珍惜。不過大家同樣要記住，正反面教材都是教材，好老闆衰老闆都是貴人，遇上衰老闆絕對不是Hea做的理由，相反，必須要更加努力為自己增值，爭取機會籌碼搵工跳槽是不需要擇日子的！

有些說話講出來打工仔肯定唔啱聽，但我必須要講，加人工升職誰不想？但先要問問自己今年的工作表現有比去年的好嗎？因為年資長因為有通脹，即使毫無進步年年重複做相同的工作，奉旨有人工加？是人工限制工作態度，還是工作態度限制了人工？

同樣道理，很多老闆對不合作的下屬採取逃避或過分包容的態度。結果縱容下屬公然搞對抗擺明不合作，造成的破壞，足以整冧成間公司。該斷不斷，反受其亂，我的師傅教落，即使那位員工下屬天才橫溢業績紀標青也好，如果不能為自己所用，絕對不能留！只是很多老闆都不想做壞人，只想做老好人息事寧人，處事不公，該為不為，傷害了真正做事的下屬員工的心，助長了搞事庸才廢柴的氣焰。亦有老闆堅離地，人情世故管理之道一竅不通，以為用錢請人甚麼都搞得掂，結果愈請得人多就愈亂，互相卸膊是非滿天飛，日日不停開會開個天昏地暗，週而復始，不過不會萬象更新，無限輪迴繼續開會。所以說學習非常重要，不是所有老闆都懂如何做老闆的，以前懂得做不等於現在懂得做，更加不知道未來該怎樣做。

香港的經濟各行各業狀況，投資市場股票漏市警號已經響起了很久，但驚醒不了香港人！一窩蜂出外旅遊購物當然很好玩很開心，可曾想過即使窮遊可以幾平，東西幾價廉物美也好，如果飯碗不保沒有收入了的話，還有能力去旅遊購物嗎？香港的食物質素服務水平江河日下，造成這樣的局面的從業員，是誰？如果認為人工低要求多老闆上司衰格賤格公司規矩多人手少，為甚麼不是快快脆脆去搵第二份工，而是選擇日日懲罰自己繼續返工，然後把不滿不快情緒發洩在客人身上？

不要五十步笑百步，當日恥笑埋怨投訴自由行來港搶貨，今日返過來上去搶貨同樣被人恥笑埋怨投訴！香港的吸引力競爭力還剩多少？

香港這間公司，老闆管理層有幾勁大家有目共睹，大把事實可以證明，選擇等政府打救結果失救，不得推卸責任只能怪自己！但是選擇自強自救，沒有人可以阻止阻擋得了。有危有機，機會是留給想要及有準備的人的，你準備好未？