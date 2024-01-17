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17/01/2024

【FOCUS】成功「保5」有喜有憂，穩預期時不我待

#GDP #穩預期 #人口老化
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　　中國2023年經濟一如預期成功「保5」，數字升升跌跌之間再顯有喜有憂。其中，最終消費支出對經濟增長貢獻率飆升，但全年社會消費品零售增速並無驚艷；全年城鎮常住人口續增逾千萬，惟商品住宅銷售面積再跌1.98億平方米；第二產業投資、先進製造業投資紅紅火火，但適齡勞動人口按年大減1075萬人。

 

12月消費增速三個月最低

 

　　國務院總理李強周二（16日）於達沃斯論壇預告，中國去年GDP料增長5.2%，國家統計局周三（17日）進一步公布細節，最終消費支出、資本形成總額、貨物及服務淨出口，分別拉動經濟增長4.3、1.5、-0.6個百分點；居民消費及政府消費支出對經濟增長的貢獻率高達82.5%，較2022年的32.8%大幅提升。

 

 

　　不過，今早揭盅的工業、消費、投資「三架馬車」中，12月社會消費品零售增速明顯減速至按年增7.4%（預期：8%），錄三個月最低，拖累港股必需/非必需消費業指數雙雙挫逾3%，A股白酒板塊亦哀鴻一片。全年看，受益2022年低基數效應（-0.2%）及餐飲消費井噴（20.4%），社會消費品零售總額增7.2%。不過，隨著消費品價格戰愈演愈烈，飲品、快餐、電動車等公司2024年勢面臨更大盈利挑戰。

 

商品住宅銷售跌近2億平米

 

　　再看萬眾矚目的房地產，儘管中國去年城鎮化率升0.94個百分點至66.16% ，常住人口按年增1196萬人，但難扭轉樓市量價齊跌。數據顯示，12月70大中城市住宅銷售價格按月跌0.45%，錄近9年以來最大；去年商品住宅銷售面積9.48億平米，按年跌8.2%或1.98億平米。

 

 

　　值得留意的是，行業研究公司克而瑞數據顯示，因擔憂爛尾風險，去年二手房成交佔比升至53%，首次超越新房，此恐進一步衝擊開發商銷售及現金流。為應對資金壓力，昔日四大龍頭之首的萬科12月已暫停買地。

 

　　L型走勢的內房今年勢續拖累經濟，但相比2022年商品房銷售面積按年暴瀉近4.2億平米，去年跌幅減半或意味最壞時刻已過。人行前官員盛松成預期，地產銷售面積2025或2026年料在8.5億平米水平穩定下來。而李強最新亦稱，中國近3億農業轉移人口正加快市民化進程，將帶來住房等巨大需求。

 

製造業紅火　VS 勞動人口跌

 

　　若論2023年經濟的亮點，當屬製造業。其中第二產業投資按年增9%（高技術製造業投資更增9.9%）；規模以上工業增加值增長4.6%，其中太陽能電池、新能源汽車產品產量分別增長54%、30.3%。

 

　　中國積極貫徹新發展理念，但「人」仍是揮之不去的隱憂。最新數據顯示，去年人口連續第二年負增長擴大至208萬，其中16－59歲勞動年齡人口按年大減1075萬，佔比由62%跌至61.3%；新出生人口902萬，較2022年的956萬續縮水。

 

　　儘管官方強調人口紅利正向人才紅利提升，並致力於加速建構產業新發展格局，但如何提振地產失速、信心低迷所導致的需求疲軟，仍是挑戰重重。而高層近期強調解決好群眾「急難愁盼」，或預示新三穩（穩預期、穩增長、穩就業），穩預期已時不我待。

 

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